Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini italiani sono stati arrestati per rapina aggravata ai danni di istituti di credito: i fatti sono avvenuti a Torino e a Loano, dove i due sono stati individuati e fermati dalla Squadra Mobile. Gli arresti sono stati eseguiti in seguito a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, dopo che i sospettati avevano sottratto 20.000 euro e 33.000 euro in due distinti colpi, minacciando i dipendenti delle banche con armi da fuoco.

Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Torino, nei confronti di due cittadini italiani. I due sono gravemente indiziati di aver compiuto una rapina aggravata nel mese di marzo presso una filiale bancaria situata in corso Traiano.

La dinamica della rapina in corso Traiano

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due uomini, armati di pistola, sono entrati all’interno dell’istituto di credito e, sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare la somma di 20.000 euro custodita nelle casse. Dopo aver ottenuto il denaro, si sono dati rapidamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L’identificazione dei responsabili

L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile ha consentito di identificare i presunti autori della rapina. Gli agenti hanno raccolto elementi che hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo nei loro confronti.

Un secondo colpo e l’arresto in flagranza

Uno dei due indagati è stato arrestato in flagranza di altro reato nel mese di luglio. In quella circostanza, insieme a un altro complice, si era reso responsabile di un’ulteriore rapina ai danni di un’agenzia bancaria in corso Belgio. Durante questo secondo colpo, i malviventi, armati di una pistola scacciacani, si sono impossessati di 33.000 euro.

Il rintraccio del secondo complice

Nei giorni scorsi, anche il secondo autore della prima rapina è stato individuato dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino nel comune di Loano (SV). Il provvedimento restrittivo è stato notificato presso il carcere “Lorusso e Cutugno”, dove il complice si trovava già detenuto dal luglio scorso in seguito al suo arresto in flagranza.

IPA