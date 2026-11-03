Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato fermato per due rapine. Ha prima messo a segno un colpo in una farmacia e poi ha preso di mira un negozio Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato il 2 novembre 2026 nei confronti di un italiano di 35 anni, ritenuto responsabile dei colpi avvenuti nella zona Mecenate di Milano.

Le rapine in farmacia e nel negozio a Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 27 ottobre 2026, nei pressi di una farmacia di viale Ungheria. Un uomo è entrato nel locale e, minacciando il personale con un coltello a serramanico, ha preso dalla cassa 500 euro.

Il secondo colpo è stato messo a segno domenica 1 novembre 2026 in un esercizio commerciale di via Russolo. Un uomo con il volto coperto è entrato armato di coltello e, dopo aver minacciato i due dipendenti presenti, si è impossessato della cassa. Le volanti sono intervenute dopo la segnalazione dell’accaduto.

Il sospetto rintracciato in via Manzù

L’analisi delle immagini di videosorveglianza e il riconoscimento da parte delle vittime hanno permesso agli investigatori del commissariato Mecenate di individuare il sospetto. L’uomo è stato bloccato in via Manzù: indossava gli stessi abiti usati durante il colpo di domenica. Nel corso del controllo gli sono stati trovati un cacciavite a stella, due barre metalliche, un taglierino con lame di ricambio e una dose di eroina.

Il trasferimento a San Vittore

Il trentacinquenne è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione dello stupefacente e denunciato per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Al termine degli atti di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di San Vittore, a Milano.

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