Rapine a Milano in farmacia e negozio, minacce con il coltello e casse svuotate: 35enne in carcere
Fermato a Milano un 35enne ritenuto responsabile di due rapine in zona Mecenate. Trovati con lui attrezzi atti a offendere e una dose di eroina.
Un uomo è stato fermato per due rapine. Ha prima messo a segno un colpo in una farmacia e poi ha preso di mira un negozio Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato il 2 novembre 2026 nei confronti di un italiano di 35 anni, ritenuto responsabile dei colpi avvenuti nella zona Mecenate di Milano.
- Le rapine in farmacia e nel negozio a Milano
- Il sospetto rintracciato in via Manzù
- Il trasferimento a San Vittore
Le rapine in farmacia e nel negozio a Milano
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 27 ottobre 2026, nei pressi di una farmacia di viale Ungheria. Un uomo è entrato nel locale e, minacciando il personale con un coltello a serramanico, ha preso dalla cassa 500 euro.
Il secondo colpo è stato messo a segno domenica 1 novembre 2026 in un esercizio commerciale di via Russolo. Un uomo con il volto coperto è entrato armato di coltello e, dopo aver minacciato i due dipendenti presenti, si è impossessato della cassa. Le volanti sono intervenute dopo la segnalazione dell’accaduto.
Il sospetto rintracciato in via Manzù
L’analisi delle immagini di videosorveglianza e il riconoscimento da parte delle vittime hanno permesso agli investigatori del commissariato Mecenate di individuare il sospetto. L’uomo è stato bloccato in via Manzù: indossava gli stessi abiti usati durante il colpo di domenica. Nel corso del controllo gli sono stati trovati un cacciavite a stella, due barre metalliche, un taglierino con lame di ricambio e una dose di eroina.
Il trasferimento a San Vittore
Il trentacinquenne è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione dello stupefacente e denunciato per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Al termine degli atti di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di San Vittore, a Milano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.