Rapine alla discoteca Il Molo a Brescia, collanine strappate a una cliente e nascoste in bocca

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Brescia, dove una banda di malviventi è stata fermata per rapina ai danni di clienti di una discoteca. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una delle vittime e alla collaborazione del personale di sicurezza del locale.

Intervento tempestivo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella notte scorsa, le pattuglie della Squadra “Volanti” sono intervenute presso la Discoteca “Il Molo” a seguito di una chiamata al numero di emergenza “112 NUE”. La segnalazione riguardava alcune rapine in corso ai danni dei clienti del locale.

La dinamica dei furti

Una delle vittime ha raccontato agli agenti di essere stata avvicinata con una scusa da alcuni malviventi. Approfittando della folla, i ladri l’hanno accerchiata fingendo di ballare e, con un gesto rapido, le hanno strappato le collanine d’oro dal collo, per poi dileguarsi tra la gente.

Testimonianze decisive

Un’amica della vittima ha assistito alla scena e si è resa disponibile a fornire ulteriori dettagli agli agenti. Ha dichiarato di aver visto chiaramente uno dei soggetti compiere il furto e di poterlo identificare.

Individuazione dei responsabili

Gli addetti alla vigilanza della discoteca hanno indicato agli agenti tre individui ritenuti responsabili di quella e di un’altra rapina simile avvenuta quasi contemporaneamente. I tre soggetti, due di nazionalità romena e uno italiana, tutti residenti a Torino, sono stati immediatamente fermati e immobilizzati.

Precedenti penali e perquisizioni

Dalle verifiche effettuate presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno, è emerso che i tre avevano già numerosi precedenti di polizia e penali per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione. Erano considerati una vera e propria “batteria” di rapinatori in trasferta giunta appositamente da Torino per colpire nelle discoteche bresciane.

Recupero della refurtiva

Le perquisizioni personali effettuate sui tre hanno dato esito positivo: in bocca a uno dei malviventi sono state trovate le tre collanine d’oro rubate, che sono state immediatamente recuperate e sequestrate.

Arresto e provvedimenti del Questore

Tutti e tre i soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura, dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, sono stati dichiarati in arresto per il reato di rapina e condotti presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica.

Misure di prevenzione

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei loro confronti altrettante Misure di Prevenzione Personali del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di far ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi quattro anni. Questi provvedimenti avranno effetto a partire dalla futura scarcerazione dei tre malviventi. In caso di violazione dei provvedimenti del Questore, i tre potranno essere condannati fino a un anno e mezzo di reclusione e a una multa di 10.000 Euro.

Dichiarazioni del Questore

“I tre individui arrestati ieri sera dalla Polizia di Stato si inquadrano in una “batteria” di malviventi che, proveniente dal Piemonte, si è determinata a spostarsi dal proprio territorio per compiere rapine in discoteche dove erano certi di non essere riconosciuti” ha affermato il Questore Sartori. “La pronta reazione di una delle vittime, con l’ausilio del personale addetto alla vigilanza del locale, ha consentito alla Polizia di intervenire nell’immediatezza, di arrestare e di assicurare alla Giustizia gli autori di queste rapine”.

IPA