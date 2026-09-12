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Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di rapina ai danni di uffici postali nella provincia di Roma. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Roma dopo un’indagine coordinata dalla Procura, che ha ricostruito almeno tre episodi avvenuti tra il 2023 e il 2024. I sospetti, un cinquantenne catanese e un sessantottenne romano, sono già detenuti per altri reati. Le indagini hanno evidenziato una collaudata complicità tra i due, che agivano travestiti per rendere difficile la loro identificazione.

Chi sono gli arrestati e come agivano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è il risultato di un’articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile capitolina e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma. L’indagine ha avuto origine da una serie di rapine perpetrate con modalità simili ai danni di uffici postali situati in diversi quartieri della città.

I due uomini coinvolti, un cinquantenne originario di Catania e un sessantottenne di Roma, sono stati identificati come complici “specialisti” in rapine. Il loro legame, consolidato nel tempo, si è tradotto in una sinergia operativa che ha permesso loro di mettere a segno almeno tre colpi tra il 2023 e il 2024. Gli episodi sono avvenuti nei quartieri di Casal dè Pazzi, Gregorio VII e Conca d’Oro. In queste occasioni, i malviventi si sono distinti per la cura nei travestimenti, utilizzando camici bianchi da supermercato, mascherine chirurgiche, occhiali da sole e, in alcuni casi, cuffie audio vistose per assumere l’aspetto di giovani clienti.

Le modalità delle rapine

Le rapine venivano generalmente commesse nelle prime ore di apertura degli sportelli postali. I due complici, per ostacolare l’identificazione, si travestivano con abiti che coprivano i tratti somatici più riconoscibili. In particolare, uno di loro si presentava come addetto di un supermercato, indossando un camice bianco con il logo di una nota catena della grande distribuzione, un copricapo, mascherina e occhiali da sole. In altre occasioni, invece, uno dei due si fingeva un giovane cliente, indossando cuffie audio appariscenti, tipiche del mondo sportivo e giovanile.

La svolta nelle indagini

La svolta decisiva nelle indagini è arrivata in occasione dell’ultimo episodio avvenuto nel quartiere Conca d’Oro. In quell’occasione, il più giovane dei due è entrato nella filiale seguendo il consueto schema: ha minacciato i dipendenti con una pistola e ha intimato loro di aprire la cassaforte. Tuttavia, grazie a una tempestiva segnalazione al 112, è stato arrestato in flagranza di reato. Questo arresto ha permesso agli investigatori di collegare l’episodio alle precedenti rapine e di ricostruire il modus operandi dei due complici.

Le prove raccolte e il ruolo dei travestimenti

Le immagini delle videocamere di sicurezza hanno avuto un ruolo fondamentale nell’identificazione dei sospetti. Tra i dettagli ritenuti decisivi, è emerso l’uso di un cerotto posizionato su una mano per nascondere un tatuaggio, particolare che ha permesso di collegare uno degli indagati ai fatti contestati. Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre evidenziato la stretta collaborazione tra i due uomini, confermata anche dall’utilizzo di un veicolo a noleggio per i sopralluoghi e la commissione delle rapine. Il tracciamento dell’autovettura si è rivelato determinante per ricostruire la dinamica degli eventi e attribuire al complice più anziano il ruolo di supporto esterno durante l’ultimo colpo, quando il cinquantenne è stato arrestato in flagranza.

L’ordinanza di custodia cautelare

Il quadro indiziario raccolto dagli investigatori è confluito nell’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma. La misura della custodia cautelare in carcere è stata notificata ai due indagati direttamente negli istituti di detenzione dove già si trovavano per altri reati. L’ordinanza si sovrappone così ai provvedimenti già in essere nei loro confronti.

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