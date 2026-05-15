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È di 12 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione internazionale contro le rapine di orologi di pregio nei luoghi turistici delle principali città spagnole. L’operazione è stata condotta dal Servizio centrale operativo (Sco) e dalla Squadra mobile di Napoli, con la collaborazione dell’unità specializzata della Polizia spagnola. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi della banda, che agiva in gruppi organizzati per colpire turisti e clienti di ristoranti di lusso, beach club e hotel prestigiosi.

Le indagini e la collaborazione internazionale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto una stretta cooperazione tra le forze dell’ordine italiane e spagnole. Il Servizio centrale operativo e la Squadra mobile di Napoli hanno lavorato fianco a fianco con l’unità specializzata della Polizia spagnola, assicurando un costante scambio di informazioni. Un ruolo chiave è stato svolto dall’Unità dello Sco distaccata a Madrid e dall’Ufficiale di collegamento spagnolo in Italia, che hanno facilitato la comunicazione e la condivisione di dati utili per l’individuazione dei responsabili.

Il modus operandi della banda

Le indagini hanno permesso di ricostruire nei dettagli come agivano i rapinatori. I componenti della banda si organizzavano in gruppi di 3/5 persone, ciascuno con compiti precisi. Uno dei membri aveva il compito di individuare le vittime, selezionando persone che indossavano orologi di particolare valore. Gli altri si mantenevano a distanza per non attirare l’attenzione, seguendo la vittima fino al momento propizio. A quel punto, il gruppo entrava in azione: la vittima veniva aggredita con violenza e privata dell’orologio di lusso.

I luoghi colpiti e le città coinvolte

Le vittime venivano scelte con cura tra i clienti di ristoranti di lusso, beach club e alberghi prestigiosi delle località turistiche più rinomate della Spagna. Tra le città maggiormente interessate dalle rapine figurano Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma de Mallorca. Queste mete, frequentate da turisti facoltosi e appassionati di orologi di pregio, sono diventate il terreno ideale per le azioni della banda, che puntava a colpi rapidi e redditizi.

IPA