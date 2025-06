Rapine e droga, 20enne arrestato a Brescia con 15 proiettili nascosti in casa: cosa voleva fare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per una serie di rapine, furti e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia, ha avuto luogo ieri e ha portato all’esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Operazione della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha permesso di accertare il coinvolgimento del 20enne in diversi episodi criminosi avvenuti tra marzo e dicembre 2024. Tra questi, si annoverano rapine e furti ai danni di passanti, oltre a risse violente che hanno avuto luogo nei pressi della Stazione Ferroviaria di Brescia, a Salò e a Manerba del Garda. Inoltre, il giovane è stato coinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisizione e arresto

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 15 cartucce calibro 6,35, un elemento che ha ulteriormente rafforzato il profilo di pericolosità del soggetto e l’allarme sociale destato dal suo comportamento. L’arresto è stato eseguito e il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione”, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Dichiarazioni del Questore

Il Questore Paolo Sartori ha sottolineato con fermezza: “Non arretreremo di un solo passo. La Polizia di Stato è presidio di legalità e sicurezza. Chi pensa di poter impunemente seminare violenza e delinquenza sul nostro territorio troverà sempre una risposta ferma e decisa. La sicurezza dei cittadini è e resterà la nostra priorità assoluta.”

Fonte foto: IPA