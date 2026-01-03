Rapine, furti, spaccio e violenza sessuale a Brescia e dintorni: la Questura emette 17 decreti d'espulsione
17 cittadini extracomunitari irregolari e pregiudicati per reati gravi sono stati espulsi a seguito di un’operazione della questura di Brescia. L’operazione, svolta nelle ultime settimane e intensificata durante le festività di fine anno, è stata finalizzata a contrastare l’illegalità e a prevenire il radicamento di soggetti pericolosi sul territorio.
Le operazioni sono state disposte tramite specifica ordinanza dal Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, e hanno visto la collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizie Locali.
I risultati ottenuti sono stati analizzati dall’Ufficio Immigrazione e dalla Divisione Anticrimine della Questura, che hanno valutato l’efficacia dei servizi straordinari e delle attività di prevenzione generale.
Nel corso dei controlli, 17 cittadini extracomunitari irregolari e pregiudicati per rapine, furti, spaccio di stupefacenti e violenza sessuale sono stati individuati e fermati dalle pattuglie delle forze dell’ordine.
Nei confronti di tutti questi individui il Questore Sartori ha emesso altrettanti decreti di allontanamento dal territorio nazionale, accompagnati da ordini di accompagnamento alla frontiera aerea o di trattenimento presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri, in conformità con la normativa vigente.
Oltre ai soggetti pregiudicati, sono stati individuati 58 individui irregolari ma incensurati, per i quali sono stati emessi ordini di allontanamento dal territorio nazionale.
Queste persone hanno ora 7 giorni di tempo per lasciare volontariamente l’Italia; in caso contrario, se rintracciati nuovamente, saranno sottoposti alle procedure di espulsione coattiva previste dalla legge.
Le operazioni di polizia sono state integrate da una serie di verifiche sui permessi di soggiorno già rilasciati o in fase di emissione.
Queste attività, avviate dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia lo scorso giugno, sono state finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza in Italia.
Nel corso dei controlli sono stati individuati 355 permessi di soggiorno in possesso, in fase di rilascio o rinnovo, a soggetti non più legittimati a restare nel Paese. Per tutti loro è stata disposta la revoca immediata del permesso o il diniego al rilascio, con 14 giorni di tempo per lasciare l’Italia.
Le attività di controllo e prevenzione hanno interessato il centro città e altri comuni della provincia, coinvolgendo numerosi operatori delle forze dell’ordine.
L’azione coordinata ha permesso di rafforzare i controlli nelle aree più esposte al rischio di illegalità e di rispondere in modo tempestivo alle esigenze di sicurezza della popolazione.
