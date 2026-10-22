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La Polizia di Stato di Ferrara ha notificato sei misure di prevenzione nei confronti di tre minori, ritenuti responsabili di una rapina e di una tentata rapina. I provvedimenti — che comprendono 3 divieti di accesso alle aree urbane (DACUR) e 3 Avvisi Orali — sono stati emessi a seguito dei controlli condotti tra il 12 e il 22 ottobre.

Le misure adottate contro tre minori

I provvedimenti sono stati predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine di Ferrara al termine di un’attività istruttoria. L’intervento rientra nei servizi di controllo del territorio e di prevenzione generale disposti dalla Questura per contrastare l’illegalità diffusa, il degrado urbano e le condotte pericolose per la sicurezza pubblica.

Nel periodo indicato, l’Ufficio Misure di prevenzione Personale e Patrimoniali ha notificato 3 provvedimenti di D.A.C.U.R., il divieto di accesso alle aree urbane previsto dall’articolo 13-bis del decreto legge 14/2017. I destinatari sono 3 minori, ritenuti autori di una rapina avvenuta nei pressi dei Giardini Cavour.

Gli avvisi orali

Altri 3 Avvisi Orali sono stati notificati a tre minori indicati come autori di una tentata rapina in piazza delle Medaglie d’Oro. Il comunicato non specifica ulteriori dettagli sugli episodi.

I prossimi controlli

La Polizia ha riferito che l’attività punta non soltanto a contrastare le condotte devianti, ma anche a prevenire possibili situazioni di pericolo per i cittadini. I servizi della Divisione Anticrimine proseguiranno con la stessa intensità nelle prossime settimane, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la vivibilità urbana a Ferrara e in provincia.

IPA