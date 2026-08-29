Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e diverse rapine sventate sono il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Rimini. Un uomo di circa cinquant’anni è stato fermato in flagranza di reato mentre tentava di mettere a segno l’ennesima rapina ai danni di una farmacia in zona Marecchiese. L’individuazione è stata resa possibile grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, alle testimonianze raccolte e ai dati del Targa System.

Le indagini e l’arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Rimini ha arrestato, nel pomeriggio del 28 agosto 2026, un uomo italiano di circa cinquant’anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’uomo era stato attenzionato dagli investigatori nei giorni precedenti, in seguito a una serie di rapine a mano armata avvenute presso due farmacie della zona Marecchiese, rispettivamente il 24 agosto 2026 e il 26 agosto 2026.

La ricostruzione dei fatti

Le indagini sono partite dopo che, nei giorni precedenti, erano state segnalate due rapine consumate con modalità simili presso farmacie della stessa area. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei crimini attraverso una meticolosa analisi delle immagini di videosorveglianza, incrociando i dati con quelli forniti dal Targa System e raccogliendo le dichiarazioni di testimoni e vittime. Questi ultimi avevano notato la presenza di un uomo sospetto a bordo di un SUV nei pressi degli esercizi colpiti.

Il tentativo di fuga e la resistenza

Nel pomeriggio di venerdì, il sospettato ha tentato nuovamente una rapina in una farmacia della zona Marecchiese. Tuttavia, accortosi della presenza degli agenti in borghese, ha cercato di fuggire a bordo della propria auto. Gli operatori della Squadra Mobile sono riusciti a bloccarlo tempestivamente. Durante il controllo, l’uomo ha opposto una forte resistenza a Pubblico Ufficiale, cercando di sottrarsi fisicamente all’arresto. Per questo motivo, oltre all’accusa di rapina, è stato arrestato anche per resistenza.

Il materiale sequestrato

A seguito della perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una pistola giocattolo di colore nero, priva di tappo rosso e simile a una semiautomatica, oltre a parte dell’abbigliamento utilizzato durante le rapine. L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo d’indiziato di delitto, in quanto ritenuto responsabile anche delle rapine perpetrate nei giorni precedenti.

Il contesto operativo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio e alla criminalità diffusa, intensificati soprattutto nel periodo estivo. In questo contesto, le pattuglie in abiti civili operano quotidianamente su tutto il territorio provinciale per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

La posizione dell’arrestato

L’uomo, dopo l’arresto, è stato condotto presso la casa Circondariale di Rimini e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA