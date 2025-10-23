Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito dai Carabinieri a Pomezia, dove un 47enne italiano è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato responsabile di 4 rapine ai danni di farmacie comunali tra gennaio e maggio 2025. L’arresto è stato eseguito dopo una serie di indagini tecniche e investigative che hanno permesso di individuare un modus operandi ricorrente.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata dal Nucleo Operativo della Compagnia di Pomezia all’inizio del 2025. Gli investigatori hanno raccolto elementi su quattro rapine avvenute nelle farmacie comunali del territorio. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata su una serie di episodi caratterizzati da modalità simili, che hanno permesso di ipotizzare la responsabilità di un unico autore.

Il modus operandi del rapinatore

L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, agiva sempre in orario diurno. Dopo essersi travisato, faceva irruzione nelle farmacie armato di oggetti contundenti come coltelli, accette e forbici. Una volta all’interno, si avvicinava alle casse e, minacciando i dipendenti, si faceva consegnare il denaro custodito. Questo schema si sarebbe ripetuto in tutte le occasioni oggetto di indagine.

L’arresto in flagranza e la misura cautelare

Il 29 maggio 2025, nell’ambito delle attività operative, il sospettato è stato sorpreso in flagranza mentre tentava una nuova rapina. In quell’occasione, i Carabinieri lo hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Tuttavia, la mattina successiva, i militari hanno eseguito la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, prelevando l’uomo dalla sua abitazione e trasferendolo presso il carcere di Velletri.

