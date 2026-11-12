Quattro giovani sono indagati per una serie di rapine, minacce e aggressioni avvenute nell’arco di una settimana, a settembre, tra Correggio, Reggio Emilia e Scandiano. Negli episodi sarebbero stati usati spray al peperoncino e armi da taglio. Dei quattro destinatari della misura cautelare, tre sono finiti in carcere e uno è ancora ricercato.

L’escalation di episodi

Le indagini dei carabinieri sono partite dopo le denunce delle vittime e hanno ricostruito una serie di fatti iniziati a fine agosto con la ricettazione di uno scooter Yamaha Tmax rubato a Riccione. La sera del 4 settembre, a Correggio, tre giovani con il volto coperto da caschi integrali hanno tentato di rapinare una donna che passeggiava con i cani, intimandole di consegnare la collana d’oro.

La vittima ha resistito e uno dei cani ha reagito; gli aggressori l’hanno strattonata e spintonata, spruzzandole addosso spray urticante. L’intervento di alcuni passanti in auto li ha messi in fuga. Le telecamere li avevano ripresi in piazzale Aldo Moro; la fuga è terminata a Scandiano, dove il conducente è rimasto coinvolto in un incidente e ha abbandonato lo scooter.

Le minacce e le rapine

Il 7 settembre, nel pomeriggio, a Reggio Emilia, un uomo che si era recato con un’amica a casa della compagna di uno degli indagati per parlargli delle responsabilità legate all’imminente paternità è stato minacciato. L’indagato ha estratto un paio di forbici da un cassetto e gliele ha puntate al volto. La vittima è riuscita ad allontanarsi grazie alla mediazione delle donne presenti.

Il giorno seguente, a Correggio, due fratelli sono stati vittime di una rapina aggravata. Uno è stato minacciato di morte per rivelare dove si trovasse l’altro. Quest’ultimo è stato colpito ripetutamente al volto con spray al peperoncino, almeno 5 o 6 volte, mentre un complice si avvicinava con un coltello e un bastone. I fratelli sono stati immobilizzati e minacciati di essere sgozzati; i rapinatori hanno preso 130 euro dal cestino di una bicicletta.

Il 15 settembre, uno degli stessi fratelli è stato avvicinato e aggredito per essere costretto a ritirare la denuncia. L’indagato gli ha mostrato lo spray, lo ha ferito al polso sinistro con un’arma da taglio e lo ha minacciato di morte. La ferita è stata giudicata guaribile in 5 giorni. Poche ore dopo, in via Gambara, un giovane è stato aggredito con schiaffi e accecato con spray al peperoncino prima che gli venisse sottratto il marsupio, con 50 euro.

Le indagini e le misure cautelari

I Carabinieri della Stazione di Correggio hanno esaminato e incrociato immagini di videosorveglianza pubbliche e private, raccolto testimonianze e riconoscimenti fotografici e svolto riscontri sui luoghi delle aggressioni e sui beni sottratti. Dopo aver denunciato i quattro presunti responsabili, i militari hanno trasmesso gli elementi alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci.

La Procura ha chiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i 4 indagati, di età compresa tra 20 e 21 anni. Tre destinatari della misura, tutti ventenni e residenti rispettivamente a Correggio e a Reggio Emilia, sono stati rintracciati e portati in carcere. Proseguono le ricerche del quarto indagato, al momento irreperibile.

IPA