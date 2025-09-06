Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato dalla Polizia di Stato un uomo di origine colombiana, accusato di aver compiuto cinque rapine tra Roma e la provincia di Viterbo nelle ultime due settimane. L’arresto è avvenuto lunedì, dopo l’ennesimo colpo in un ufficio postale della Capitale, dove il sospettato è stato bloccato mentre tentava la fuga con il bottino ancora addosso. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe agito sempre con lo stesso schema, minacciando i dipendenti con un’arma e costringendoli a consegnare il denaro.

La dinamica delle rapine: un copione ripetuto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il quarantenne colombiano avrebbe scelto con cura i suoi obiettivi, alternando istituti bancari e uffici postali situati in diverse aree di Roma e spingendosi fino al territorio viterbese. Il suo modus operandi era sempre identico: si presentava con un cappellino da baseball calato sul volto, entrava nei locali fingendo di essere un normale cliente e si metteva in fila. Poco prima del suo turno, scavalcava il bancone degli sportelli, estraeva un’arma e minacciava i cassieri, costringendoli a consegnare l’incasso. Questa tecnica gli ha permesso di portare a termine cinque colpi in rapida successione, senza destare sospetti tra i presenti fino al momento dell’azione.

Il bottino e l’arresto dopo l’ultimo colpo

Il totale del denaro sottratto nelle cinque rapine ammonta a circa 10.000 euro. L’ultimo episodio si è verificato lunedì, in orario di chiusura, presso un ufficio postale di via dei Ciclamini a Roma. Dopo aver messo a segno il colpo, il sospettato si è dato alla fuga, ma è stato intercettato dagli equipaggi delle Volanti della Polizia mentre si dirigeva verso via Palmiro Togliatti. Al momento dell’arresto, aveva ancora con sé 1.000 euro in contanti, corrispondenti alla somma appena sottratta nell’ultimo assalto.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato hanno consentito di ricostruire con precisione la sequenza delle quattro rapine precedenti, tutte avvenute in orario mattutino e con la medesima tecnica. Gli investigatori hanno raccolto elementi che collegano l’uomo ai vari episodi, grazie anche alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e per evasione, è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina e porto abusivo di armi.

La convalida dell’arresto e la posizione dell’indagato

L’operato della Polizia di Stato è stato sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto questa mattina nelle aule di Piazzale Clodio. Va sottolineato che, come previsto dalla legge, le informazioni e le evidenze investigative raccolte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, l’indagato deve essere considerato non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva.

Un allarme sicurezza tra Roma e provincia: la risposta delle forze dell’ordine

La serie di rapine ha destato preoccupazione tra i cittadini di Roma e della provincia di Viterbo, soprattutto per la frequenza e la determinazione con cui sono stati colpiti obiettivi sensibili come banche e uffici postali. L’arresto del presunto responsabile rappresenta una risposta concreta delle forze dell’ordine all’escalation di episodi criminosi che avevano messo in allarme la comunità locale. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i vari reparti e il ruolo fondamentale delle segnalazioni dei cittadini nel facilitare le indagini.

Il profilo del sospettato e i precedenti penali

L’uomo arrestato è un cittadino colombiano di circa quarant’anni, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi e per evasione. La sua esperienza nel settore criminale e la capacità di agire con freddezza e rapidità hanno reso più difficile la sua individuazione nelle prime fasi delle indagini. Tuttavia, la ripetitività del modus operandi e la scelta di colpire sempre in orari e modalità simili hanno permesso agli investigatori di stringere il cerchio attorno al sospettato, fino all’arresto avvenuto dopo l’ultimo colpo.

Le reazioni della comunità e le misure di prevenzione

La notizia dell’arresto ha suscitato sollievo tra i residenti delle zone interessate, che nelle ultime due settimane avevano vissuto con il timore di nuovi episodi di rapina. Le autorità hanno ribadito l’importanza di adottare misure di sicurezza nei luoghi sensibili e di mantenere alta l’attenzione, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni sospette. La collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locale si conferma fondamentale per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità.

Il quadro giudiziario e le prossime tappe

Attualmente, l’indagato si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa degli sviluppi dell’inchiesta. Come previsto dalla normativa vigente, la sua posizione sarà valutata nel corso del procedimento penale, che dovrà accertare eventuali responsabilità in relazione alle cinque rapine contestate. Nel frattempo, la Polizia di Stato prosegue le attività investigative per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti negli ultimi mesi tra la Capitale e la provincia di Viterbo.

