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È di un fermo per 3 rapine ai danni di donne anziane il risultato di un blitz condotto dai Carabinieri della stazione di Scampia. Il presunto responsabile, un uomo di 35 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato grazie a dettagli come scarpe, orologio e tatuaggi, immortalati dalle telecamere di sorveglianza. Le aggressioni sono avvenute tra fine agosto e inizio settembre, tutte con un modus operandi particolarmente spietato.

Il primo colpo: 27 agosto, vittima una donna di 80 anni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il fermo è avvenuto dopo un’attenta attività investigativa che ha permesso di ricostruire la sequenza dei reati e di attribuirli allo stesso individuo. Gli inquirenti hanno raccolto le denunce delle vittime e analizzato le immagini di videosorveglianza, riuscendo così a delineare il profilo del presunto autore delle rapine.

La prima rapina è stata commessa il 27 agosto. La vittima, una donna nata nel 1943, stava per entrare nell’androne del condominio dove risiede. Camminava lentamente, zoppicando e appariva spaesata. Il 35enne si è avvicinato a bordo di uno scooter, con casco e scaldacollo, e l’ha minacciata prima di strapparle la borsa, facendola cadere a terra. La donna ha riportato contusioni giudicate guaribili in 5 giorni di prognosi.

La seconda aggressione: 2 settembre, la vittima colpita in ascensore

Il 2 settembre il sospettato ha colpito ancora. Le telecamere hanno documentato una scena agghiacciante: la vittima, una donna di 73 anni, stava rientrando in casa con le buste della spesa. L’uomo si è avvicinato con fare gentile, le ha aperto il portone e l’ha aiutata fino all’ascensore. Una volta dentro, ha estratto una pistola e l’ha puntata contro l’anziana, terrorizzandola e appropriandosi della sua borsa. La donna è caduta, battendo testa e schiena, con una prognosi di 7 giorni per le lesioni riportate. Il 35enne si è dato alla fuga con la refurtiva.

L’identificazione e il fermo: il ruolo delle telecamere e dei dettagli

Le denunce raccolte e le immagini delle telecamere hanno permesso ai Carabinieri di Scampia di tracciare un identikit preciso del presunto rapinatore. Gli investigatori hanno anche individuato la targa del veicolo utilizzato per la fuga. È stato così organizzato un servizio di osservazione nei pressi del parco dei Ciliegi, in via Fratelli Cervi, area ritenuta abituale per i colpi dell’uomo.

Il terzo colpo e la cattura: la dinamica

Durante l’appostamento, i militari hanno incrociato l’auto del sospettato e lo hanno fermato. Addosso aveva una pistola giocattolo con tappo rosso e 1145 euro in contanti. Gli accertamenti hanno permesso di collegarlo a una terza rapina avvenuta poco prima, nell’Isolato B di via Fratelli Cervi 108. In questa occasione, il 35enne era entrato in ascensore con una donna di 63 anni. Al terzo piano ha bloccato la porta del ballatoio, ha puntato la pistola contro la vittima e ha tentato di strapparle la fede nuziale. Non riuscendoci, si è impossessato di un bracciale e di alcuni orecchini in oro, per poi darsi alla fuga.

Determinante per l’attribuzione delle rapine è stato il confronto tra i tatuaggi e l’abbigliamento dell’uomo, distintamente ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Grazie a questi dettagli, i Carabinieri hanno potuto ricondurre al 35enne anche l’ultimo episodio criminoso.

L’arresto e la situazione attuale

L’uomo è stato condotto in carcere, dove si trova in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi a lui riconducibili. L’operazione dei Carabinieri di Scampia ha permesso di interrompere una serie di rapine che avevano seminato paura tra le donne anziane del quartiere.

IPA