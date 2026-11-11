Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quattordici giovani sono stati arrestati per una serie di rapine sui mezzi pubblici e vicino alle stazioni di Milano. Le vittime, spesso sole, venivano seguite e accerchiate, poi derubate con l’uso della violenza e di spray al peperoncino. Dalle indagini è emerso che il gruppo di ragazzi avrebbe messo a segno almeno dieci colpi.

Rapine a Milano sui mezzi pubblici: dieci episodi contestati

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dai poliziotti del commissariato Mecenate, che hanno riunito dieci episodi avvenuti in diverse fermate e stazioni del trasporto pubblico a Milano. Due rapine sono state commesse tra le fermate M3 Brenta e M3 Corvetto e altre due alla fermata MM Zara. Gli altri episodi si sono verificati alla fermata M5 Gerusalemme, alla stazione M1 Porta Venezia, alla fermata dell’autobus Atm di piazzale Buonarroti, alla stazione Fnm Domodossola, in piazza XXIV Maggio e in via Torino.

Le immagini al vaglio, le foto sui social e i 14 arresti

Gli investigatori hanno esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza di Atm, Ferrovie nord e di privati, installate nelle zone interessate. Le immagini sono state poi confrontate con quelle pubblicate sui profili social degli indagati: gli abiti e gli accessori ripresi durante i reati hanno permesso di verificare le corrispondenze. Dopodiché sono scattati i quattordici arresti.

Le forze coinvolte

All’attività investigativa, oltre al commissariato Mecenate, hanno preso parte gli agenti dei commissariati Garibaldi Venezia, Sempione e Porta Genova, insieme alla Polizia ferroviaria e alla Polizia Locale.