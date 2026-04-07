Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati quattro giovani tra i 19 e i 25 anni, accusati di rapina in concorso per due episodi avvenuti a gennaio 2025 nel quartiere San Salvario. Le misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia di Stato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Operazione coordinata dal Commissariato Barriera Nizza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta dal Commissariato di P.S. Barriera Nizza, che ha portato all’emissione e all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini egiziani e un tunisino. I soggetti, tutti di età compresa tra 19 e 25 anni, sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina in concorso.

Due rapine in pochi giorni a San Salvario

Le indagini hanno ricostruito due distinti episodi di rapina avvenuti nel quartiere San Salvario nel mese di gennaio 2025. Nel primo caso, verificatosi in via Nizza nel tardo pomeriggio, due dei quattro arrestati, insieme ad altri complici, hanno avvicinato un cittadino ucraino con la scusa di chiedere una sigaretta. Approfittando della situazione, uno dei membri del gruppo ha tentato di sottrarre il borsello alla vittima. Quest’ultima ha cercato di difendersi, ma è stata colpita alle spalle con una catena. A quel punto, uno degli aggressori si è impossessato del borsello e si è dato alla fuga, mentre i complici si sono rapidamente dileguati in direzioni diverse.

La seconda aggressione: vittima un cittadino pakistano

Pochi giorni dopo, nel primo pomeriggio in via Berthollet, uno dei partecipanti alla prima rapina – il diciannovenne egiziano – insieme ad altri, ha accerchiato un cittadino pakistano. La vittima è stata spintonata, colpita da una ginocchiata alle spalle e da un pugno alla testa. Gli aggressori sono riusciti a sottrarre una bicicletta elettrica del valore di 850 euro. Il malcapitato ha tentato di inseguire il ladro, ma è stato nuovamente aggredito con calci e pugni dagli altri membri del gruppo, che volevano impedirgli di raggiungere il complice in fuga. L’uomo è finito a terra, dove è stato ancora picchiato; in questa circostanza, il diciannovenne egiziano ha anche tentato di colpire la vittima con un tombino sradicato dalla strada.

L’esecuzione delle misure cautelari

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento cautelare emesso dal Gip del tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica. Due degli indagati sono stati rintracciati dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza sul territorio torinese, mentre per un terzo soggetto la notifica è avvenuta direttamente in carcere, dove si trovava già detenuto per un altro procedimento. L’ultimo degli indagati è stato individuato dalla Squadra Mobile di Campobasso nel capoluogo molisano, Campobasso.

IPA