Quattro persone sono state arrestate per rapine aggravate ai danni di centri massaggi gestiti da cittadini cinesi a Mantova. L’operazione, condotta nella mattinata del 25 luglio da Polizia e Carabinieri, è stata eseguita su ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Mantova, su richiesta della Procura. Gli arrestati, di nazionalità albanese, italiana e libanese, hanno tra i 22 e i 28 anni. Sono accusati di aver agito in concorso tra loro per compiere tre rapine aggravate nel territorio mantovano.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Mantova e la Sezione Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Mantova hanno collaborato per eseguire l’ordinanza di misura cautelare personale. L’azione è stata disposta dal G.I.P. su richiesta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, dopo un’attenta attività investigativa che ha coinvolto diversi reparti delle forze dell’ordine.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

L’inchiesta è partita a seguito di tre episodi delittuosi avvenuti in rapida successione tra il 17 e il 21 marzo scorso. Gli episodi hanno avuto luogo in altrettanti centri massaggi gestiti da cittadini di origine cinese nella città di Mantova. In uno dei casi, la banda ha colpito anche un’abitazione privata appartenente a una cittadina cinese.

Durante le rapine, i quattro indagati sarebbero entrati nei locali e, in un’occasione, in una casa privata, utilizzando violenza e minaccia nei confronti delle vittime. Le persone offese sono state aggredite fisicamente, immobilizzate e costrette, sotto la minaccia di un coltello, a consegnare denaro e beni di valore.

Modalità delle aggressioni e bottino sottratto

La banda avrebbe agito con particolare brutalità, colpendo le vittime con calci e pugni e immobilizzandole. Sotto la minaccia di un’arma bianca, le vittime sono state obbligate a consegnare denaro contante, un orologio Rolex del valore di 10.000 euro, un bracciale in oro da 1.000 euro e prodotti di cosmesi e profumi per un valore complessivo di 1.300 euro. Inoltre, le vittime sono state costrette ad autorizzare diversi pagamenti online, portando il danno patrimoniale totale a oltre 20.000 euro.

Le prove raccolte dagli investigatori

Gli investigatori hanno potuto contare su testimonianze dettagliate delle vittime e sull’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia all’interno dei centri massaggi che nelle aree pubbliche circostanti. L’analisi dei dati dei lettori di targhe e l’incrocio delle informazioni nelle banche dati delle forze di polizia hanno permesso di identificare i 4 presunti autori dei delitti. A loro carico sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza, che hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Arresti e misure cautelari

Le quattro persone arrestate sono state sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nelle rispettive abitazioni di Parma. L’operazione ha visto la collaborazione anche della Squadra Mobile di Parma e della Compagnia Carabinieri di Parma.

La fase processuale e la presunzione di innocenza

Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. La colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Le forze dell’ordine sottolineano che, fino a sentenza definitiva, vige la presunzione di innocenza per tutti gli arrestati.

Impatto sulla comunità e reazioni

Questi episodi di rapina e violenza hanno destato forte preoccupazione nella comunità cinese di Mantova, che gestisce numerose attività commerciali nel territorio. Le forze dell’ordine hanno rassicurato la cittadinanza sull’impegno costante nel contrasto alla criminalità e nella tutela delle persone più vulnerabili.

Il ruolo della tecnologia nelle indagini

Un elemento chiave per la risoluzione del caso è stato l’utilizzo delle moderne tecnologie investigative. L’analisi dei filmati di videosorveglianza e dei dati delle targhe automobilistiche ha permesso di ricostruire con precisione i movimenti dei sospettati e di collegarli agli episodi contestati. L’incrocio delle informazioni nelle banche dati delle forze di polizia ha fornito ulteriori riscontri, consolidando il quadro accusatorio nei confronti dei quattro indagati.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha evidenziato l’importanza della sinergia tra Polizia di Stato e Carabinieri, nonché la collaborazione tra le diverse Questure e Compagnie coinvolte. Il coordinamento tra le forze dell’ordine di Mantova e Parma ha consentito di eseguire rapidamente le misure cautelari e di assicurare alla giustizia i presunti responsabili.

Conclusioni

Il caso delle tre rapine aggravate ai danni di centri massaggi cinesi a Mantova rappresenta un esempio di come la collaborazione tra forze dell’ordine, tecnologia e testimonianze delle vittime possa portare a risultati concreti nella lotta alla criminalità. Resta ora da attendere l’esito del procedimento giudiziario, che dovrà stabilire le responsabilità degli indagati nel rispetto delle garanzie processuali.

