Rapine violente a ragazzi nel centro di Foggia, 18enne arrestato: minacce di morte e uso di armi

Furto con violenza e minacce, aggravato dall’uso di armi, è l’accusa a carico di un 18enne arrestato dalla Polizia di Stato a Foggia nel pomeriggio di venerdì 12 settembre. Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica locale, per una serie di rapine aggravate commesse tra aprile e giugno nel centro cittadino. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P. della Questura di Foggia, che hanno ricostruito i fatti grazie a indagini approfondite e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto del 18enne foggiano rappresenta il risultato di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nelle zone dove si sono verificati i reati, raccogliendo anche le testimonianze delle vittime e procedendo a riconoscimenti fotografici. Questi elementi hanno permesso di individuare il giovane come uno dei presunti autori di almeno tre rapine distinte, tutte avvenute nel centro cittadino.

Le modalità operative delle rapine

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 18enne agiva insieme ad altri complici, scegliendo come bersaglio ragazzi di giovanissima età. Le vittime venivano avvicinate e, con l’uso della forza e talvolta di armi, venivano derubate dei loro monili d’oro, portafogli e telefoni cellulari. In alcuni casi, i giovani venivano anche minacciati di morte per impedire loro di reagire o di denunciare l’accaduto. Le rapine si sono distinte per la particolare violenza e per la scelta delle vittime, tutte minorenni o poco più che adolescenti.

L’ordinanza di custodia cautelare

Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli agenti della Polizia di Stato nel pomeriggio di venerdì 12 settembre. L’indagato, residente nel capoluogo dauno, è stato trasferito presso la casa circondariale in attesa degli sviluppi dell’inchiesta.

