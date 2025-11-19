Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minori sono stati sottoposti a misura cautelare della permanenza in casa a seguito di due rapine violente avvenute a fine luglio scorso. I fatti sono stati accertati dai Carabinieri delle Stazioni di Borgo San Salvario e di Pozzo Strada, che hanno condotto le indagini e identificato i responsabili. Gli episodi si sono verificati in strada, con vittime giovani aggredite per sottrarre loro oggetti personali. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale per i Minorenni di Torino durante le indagini preliminari.

Le indagini dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le indagini sono scaturite da due rapine avvenute a Torino tra il 23 e il 29 luglio scorso. Gli investigatori delle Stazioni di Borgo San Salvario e di Pozzo Strada hanno collaborato strettamente per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili, tutti minorenni.

Il primo episodio: aggressione in Corso Marconi

Il primo episodio si è verificato la sera del 23 luglio lungo Corso Marconi, nel quartiere San Salvario. Due minori si sono avvicinati a un ragazzo con la scusa di chiedere una sigaretta. Al rifiuto, uno dei due ha bloccato la vittima trattenendola per la maglietta, mentre l’altro gli ha sferrato un pugno in volto. I due si sono poi dati alla fuga dopo avergli sottratto il paio di cuffie che indossava. L’intervento tempestivo di una pattuglia dei Carabinieri, presente nelle vicinanze, ha permesso di identificare la sera stessa uno dei responsabili, riconosciuto dalla vittima che si è recata in caserma per sporgere denuncia.

La seconda rapina: violenza e videosorveglianza in Via Pietro Cossa

Il secondo episodio si è consumato sei giorni dopo, il 29 luglio, all’altezza del civico 12 di Via Pietro Cossa, intorno alle cinque e mezza del pomeriggio. In questa occasione, oltre ai due minori già coinvolti nella precedente rapina, ha partecipato anche un terzo ragazzo minorenne. I tre hanno avvicinato un diciassettenne con il pretesto di chiedere indicazioni stradali, lo hanno accerchiato e aggredito senza motivo, colpendolo con un pugno in pieno volto. Una volta a terra, la vittima è stata presa a calci e derubata del portafoglio. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona, fornendo elementi chiave per le indagini.

L’identificazione e i provvedimenti cautelari

Il lavoro investigativo congiunto tra i due Comandi dei Carabinieri ha consentito di raccogliere prove sufficienti per richiedere l’applicazione della misura cautelare della permanenza domiciliare nei confronti di due giovani torinesi. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta di Torino.

Il terzo minore e la perquisizione domiciliare

Il terzo ragazzo coinvolto, essendo all’epoca dei fatti non imputabile, non è stato destinatario di alcuna misura cautelare. Tuttavia, i Carabinieri hanno eseguito nei suoi confronti un decreto di perquisizione domiciliare, rinvenendo presso la sua abitazione gli abiti presumibilmente indossati durante la rapina del 29 luglio.

