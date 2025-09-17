Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna, che ha portato all’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini egiziani e marocchini, accusati di rapina, sequestro di persona e altri reati contro il patrimonio. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna tra il 12 e il 13 settembre 2025, a seguito di indagini avviate dopo una serie di episodi criminosi registrati nel centro cittadino. L’operazione è stata motivata dall’esigenza di contrastare la recrudescenza di furti e rapine che hanno destato allarme tra i cittadini.

Le ordinanze di custodia cautelare e l’operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bologna ha eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque soggetti, in seguito a un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. Le ordinanze sono state emesse dal Gip del Tribunale di Bologna dopo aver raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.

Il caso della rapina e sequestro di persona ai danni di una connazionale

Il 12 settembre 2025, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rintracciato a Ravenna e arrestato due cittadini egiziani, ritenuti responsabili di una rapina e sequestro di persona avvenuti a Bologna il 10 agosto 2025. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero attirato una connazionale con la promessa di un lavoro e della possibilità di far entrare in Italia i suoi due figli. La donna, fiduciosa, si è recata presso la Stazione centrale di Bologna, dove è stata fatta salire su un’auto dagli arrestati con il pretesto di discutere i dettagli dell’impiego.

Una volta a bordo, la vittima è stata aggredita con spray urticante e minacciata con un coltello, costretta così a consegnare 7.500 euro in contanti. Le indagini, avviate grazie alle immagini di videosorveglianza della piazza antistante la stazione, hanno permesso di identificare i presunti autori, entrambi senza fissa dimora in Italia. I due sono stati quindi localizzati a Ravenna e tratti in arresto dagli agenti della Squadra Mobile.

Le rapine seriali nel centro cittadino: tre arresti tra i giovani marocchini

Il giorno successivo, 13 settembre 2025, la Squadra Mobile ha arrestato tre cittadini marocchini, sospettati di aver commesso tre rapine nel centro di Bologna. Le indagini erano partite dopo un aumento di rapine e furti con strappo di collanine, che avevano preoccupato la cittadinanza. Gli investigatori hanno individuato tre giovani come possibili responsabili di due rapine e, il 23 agosto 2025, hanno organizzato un servizio specifico di contrasto.

Durante l’osservazione, i poliziotti hanno notato i tre avvicinarsi a dei passanti con varie scuse, posizionandosi strategicamente per rallentare o bloccare il cammino delle vittime. In una delle circostanze, gli agenti hanno assistito a un’aggressione: una potenziale vittima ha ricevuto due colpi al petto, uno dei quali particolarmente violento, mentre i tre si sono rapidamente allontanati.

L’inseguimento e la cattura dei responsabili

Gli operatori di Polizia si sono qualificati per fermare il gruppo, ma i tre hanno tentato la fuga. Dopo un inseguimento rocambolesco, due di loro sono stati bloccati e condotti in Questura. Durante l’operazione, è stata recuperata una collanina, gettata da uno dei fuggitivi, e restituita alla vittima, identificata come il giovane colpito durante la rapina.

In Questura, i due fermati sono stati identificati come cittadini marocchini, nati nel 1998 e 1999, entrambi irregolari sul territorio nazionale. Uno dei due risultava già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui rapina e traffico di sostanze stupefacenti, ed era destinatario di una misura di divieto di dimora nella provincia di Bologna.

Le indagini successive e la misura cautelare

Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre giovani in relazione ad altre due rapine avvenute con modalità simili a quelle osservate il 23 agosto 2025. Sulla base degli elementi raccolti, il Gip ha emesso una misura cautelare di custodia in carcere nei confronti dei tre soggetti, che sono stati arrestati il 13 settembre 2025. Il terzo componente del gruppo, nato nel 2005, era riuscito inizialmente a dileguarsi, ma è stato poi raggiunto dal provvedimento restrittivo.

Presunzione di innocenza e prosecuzione delle indagini

Le autorità hanno sottolineato che le indagini sono ancora in corso e che si procede nel rispetto della presunzione di innocenza degli arrestati, come previsto dalla normativa vigente. L’operazione della Squadra Mobile di Bologna rappresenta un importante passo avanti nel contrasto ai reati predatori che negli ultimi mesi hanno interessato il centro cittadino e le aree limitrofe.

Conclusioni: la risposta delle forze dell’ordine

L’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Bologna testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare i reati contro il patrimonio e nel garantire la sicurezza dei cittadini. Grazie a un’attenta attività investigativa e alla collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, è stato possibile assicurare alla giustizia cinque persone ritenute responsabili di gravi episodi di rapina, sequestro di persona e furto. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per prevenire nuovi episodi criminosi nel territorio.

ANSA