Eseguiti due arresti e due denunce durante un’operazione dei Carabinieri che ha portato alla luce un gruppo criminale responsabile di rapine aggravate, furti aggravati, lesioni personali e indebito utilizzo di strumenti di pagamento nelle province di Venezia e Treviso. I fatti sono stati commessi tra dicembre 2022 e luglio 2023 e hanno visto come vittime titolari di esercizi commerciali e cittadini privati, spesso aggrediti con particolare violenza.

Operazione coordinata dalla Procura di Venezia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Venezia nella mattinata del 19 dicembre. I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, supportati dalla Compagnia di Portogruaro, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Venezia nei confronti di due italiani: un 37enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, e un 31enne di etnia sinti. Altri due soggetti, un 55enne e un 51enne, sono stati deferiti in stato di libertà.

Le accuse e i reati contestati

I quattro sono ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, di rapina aggravata in concorso, furto aggravato in concorso, lesioni personali aggravate e indebito utilizzo di strumenti di pagamento in concorso. I reati sono stati commessi tra dicembre 2022 e luglio 2023 nelle province di Venezia e Treviso. L’attività investigativa, avviata da gennaio a luglio 2023, ha permesso di individuare un gruppo criminale dedito a rapine seriali ai danni di commercianti e a furti su auto ai danni di cittadini, spesso con modalità particolarmente violente nei confronti delle vittime che tentavano di opporsi.

La rapina che ha dato il via alle indagini

L’indagine ha preso avvio dopo una rapina avvenuta la sera del 16 gennaio 2023 a Torre di Mosto (VE), dove il responsabile di un supermercato è stato aggredito e derubato dell’incasso giornaliero dopo la chiusura. Gli aggressori, identificati poi nei due arrestati, hanno colpito la vittima con un bastone e un oggetto simile a una pistola, provocando gravi lesioni. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso ai Carabinieri di individuare l’auto utilizzata per raggiungere il supermercato, risultata provento di furto, e la vettura “pulita” intestata al 31enne, usata per la fuga.

Ricostruzione dei fatti e responsabilità accertate

Grazie all’individuazione dei veicoli e dei loro utilizzatori, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica della rapina di Torre di Mosto e ad attribuire responsabilità agli indagati anche per altri gravi reati predatori. Il gruppo si è reso responsabile di numerosi furti su auto, alcuni dei quali degenerati in rapine improprie, oltre a furti di auto e di un ciclomotore. Le azioni criminali avvenivano prevalentemente nelle ore serali e prendevano di mira titolari di attività commerciali, spesso per sottrarre l’incasso, oppure donne che accompagnavano o riprendevano i figli a scuola.

Modalità violente e assenza di scrupoli

Gli indagati non esitavano a usare la violenza: in caso di resistenza da parte delle vittime, le colpivano con pugni, oggetti contundenti (tra cui la punta di un trapano) e, in almeno un caso, hanno investito con l’auto una persona per assicurarsi la refurtiva e la fuga. La gravità delle condotte, commesse in coppia o con l’aiuto di complici, e la totale assenza di remore nell’infliggere violenza anche cruenta, hanno reso necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per evitare la reiterazione di simili reati.

Misure cautelari e stato del procedimento

I due destinatari delle misure cautelari, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Bolzano e di Pordenone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta ai reati predatori nelle province di Venezia e Treviso.

IPA