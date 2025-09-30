Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto San Ferdinando (Reggio Calabria) per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e sottrazione di minore. Un cittadino straniero è stato fermato in flagranza dopo aver aggredito la compagna minorenne e aver sottratto il figlio di lei, trascinandolo a piedi nudi sull’asfalto rovente in direzione del porto di Gioia Tauro. L’episodio è stato segnalato al 112 e ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno messo in salvo il minore e arrestato l’uomo, ora detenuto presso la Casa Circondariale di Palmi.

La fonte: l’operazione raccontata dai Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella serata di ieri a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. I militari della locale Stazione, con il supporto della Compagnia di Gioia Tauro, sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. La chiamata riferiva di una aggressione in ambito familiare, con una giovane donna e il figlio minore coinvolti.

L’intervento: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo, cittadino straniero, aveva colpito la compagna minorenne e l’aveva minacciata con un coltello. Subito dopo, si era allontanato dall’abitazione portando con sé il bambino. Le pattuglie della Stazione di San Ferdinando hanno avviato le ricerche e, in pochi minuti, sono riuscite a rintracciare l’uomo mentre trascinava il minore, a piedi nudi e in lacrime, sull’asfalto rovente in direzione del porto di Gioia Tauro. Il piccolo, visibilmente spaventato, tentava di divincolarsi dalla presa dell’uomo.

Il salvataggio del minore e l’arresto

Grazie alla rapidità dell’intervento, i militari sono riusciti a bloccare l’individuo e a mettere in sicurezza il bambino, che è stato immediatamente riaffidato alla madre. L’uomo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e sottrazione di minore, e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Palmi.

Le indagini: un quadro di violenze e minacce

Dalle indagini svolte dopo l’arresto è emerso che la giovane donna conviveva con l’uomo da circa due anni. I due si erano conosciuti in Bulgaria, quando la ragazza era già in gravidanza. Fin dall’inizio della relazione, la vittima sarebbe stata costretta a subire violenze, minacce e continue pretese economiche. L’uomo obbligava la compagna a lavorare in nero e a consegnargli tutto il denaro guadagnato, che veniva poi utilizzato per l’acquisto di alcolici e per il gioco d’azzardo.

Il trasferimento in Italia e l’escalation di violenza

Nel luglio scorso, la giovane aveva deciso di trasferirsi in Italia, trovando ospitalità presso la madre. Tuttavia, dopo poche settimane, l’uomo l’ha raggiunta, pretendendo nuovamente denaro e imponendo la propria presenza in casa. La situazione è progressivamente degenerata, fino all’episodio della scorsa sera, quando, dopo l’ennesima aggressione, l’uomo ha sottratto il bambino nel tentativo di portarlo via dalla madre.

L’attenzione delle forze dell’ordine e la tutela delle vittime

L’operazione, conclusa con successo grazie alla prontezza e al coordinamento dei Carabinieri, conferma l’impegno costante dell’Arma nella tutela delle vittime vulnerabili e nella lotta contro i reati di violenza domestica. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi per il minore e la madre.

La posizione dell’arrestato e la presunzione di innocenza

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, come previsto dalla legge italiana. Le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Il contesto: la violenza domestica e le risposte istituzionali

Il caso di San Ferdinando si inserisce in un quadro più ampio di violenza domestica che, purtroppo, continua a colpire molte famiglie in Italia. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di segnalare tempestivamente ogni episodio di maltrattamento o minaccia, per consentire interventi rapidi e tutelare le vittime, in particolare quando si tratta di minori.

Conclusioni

L’arresto effettuato a San Ferdinando rappresenta un esempio di efficacia e tempestività nell’azione delle forze dell’ordine contro i reati di violenza domestica. La vicenda, che ha visto coinvolti una giovane madre e il suo bambino, si è conclusa senza conseguenze fisiche gravi grazie al pronto intervento dei Carabinieri. Resta alta l’attenzione delle istituzioni per la prevenzione e il contrasto di simili episodi, con l’auspicio che le vittime trovino sempre il coraggio di chiedere aiuto.

