Rapiscono un uomo e lo torturano filmando le percosse col telefono a Salò, tre arresti dopo l'intervento
Tre cittadini pakistani arrestati a Salò per sequestro di persona e violenza privata aggravata: la vittima minacciata e ricattata per dissidi familiari.
Tre arresti, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Salò (Brescia), dove tre cittadini pakistani sono stati fermati con l’accusa di sequestro di persona e violenza privata aggravata. L’episodio, avvenuto in Piazza Carmine, sarebbe scaturito da dissidi familiari e avrebbe visto la vittima costretta con la forza a salire su un’auto, minacciata e percossa per oltre un’ora.
- La segnalazione e l’intervento a Salò
- Le ricerche e il fermo dei sospetti
- Le motivazioni dietro l’episodio
- Le prove raccolte e il sequestro dello smartphone
La segnalazione e l’intervento a Salò
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto inizio grazie a una segnalazione tempestiva giunta al Numero Unico di Emergenza 112.
Un passante ha riferito di aver notato, in Piazza Carmine a Salò (Brescia), tre individui bloccare con la forza un uomo che si trovava in sella a una bicicletta.
I tre lo avrebbero costretto a salire su una station wagon grigia, che si è poi allontanata rapidamente dal luogo dell’aggressione. Sul posto sono rimasti la bicicletta e le calzature della vittima, perse durante le concitate fasi del sequestro.
Le ricerche e il fermo dei sospetti
Le ricerche, coordinate dalla Centrale Operativa di Salò, sono scattate immediatamente. Le pattuglie dell’Arma hanno individuato e fermato il veicolo segnalato mentre transitava nuovamente nell’area.
A bordo sono stati identificati i tre presunti aggressori e la vittima, un connazionale classe 1987, residente proprio a Salò. Tutti i soggetti sono stati condotti presso gli uffici della caserma della Compagnia locale per ulteriori accertamenti.
Le motivazioni dietro l’episodio
Dai successivi approfondimenti investigativi e dalle dichiarazioni della persona offesa è emerso che il grave episodio sarebbe stato originato da dissidi di natura familiare. Secondo quanto ricostruito, i tre uomini avrebbero agito a scopo ritorsivo e coercitivo, bloccando il 39enne, percuotendolo e minacciandolo con un grosso coltello per circa un’ora e mezzo.
Durante questa lunga aggressione, la vittima sarebbe stata costretta, mentre si trovava in ginocchio, a dichiarare la propria omosessualità. L’intera scena sarebbe stata ripresa con uno smartphone, con l’intento di ricattare l’uomo minacciando di diffondere il video in rete.
Le prove raccolte e il sequestro dello smartphone
Nel corso delle attività investigative, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dello smartphone in uso a uno degli arrestati. All’interno della memoria del dispositivo sono stati rinvenuti numerosi filmati che documentano le percosse e le minacce con l’arma da taglio ai danni della vittima.
Questi elementi sono stati acquisiti come prove a supporto delle accuse di sequestro di persona e violenza privata aggravata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.