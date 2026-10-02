Rapiscono un uomo e lo torturano filmando le percosse col telefono a Salò, tre arresti dopo l'intervento

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Tre arresti, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Salò (Brescia), dove tre cittadini pakistani sono stati fermati con l’accusa di sequestro di persona e violenza privata aggravata. L’episodio, avvenuto in Piazza Carmine, sarebbe scaturito da dissidi familiari e avrebbe visto la vittima costretta con la forza a salire su un’auto, minacciata e percossa per oltre un’ora.

La segnalazione e l’intervento a Salò

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto inizio grazie a una segnalazione tempestiva giunta al Numero Unico di Emergenza 112.

Un passante ha riferito di aver notato, in Piazza Carmine a Salò (Brescia), tre individui bloccare con la forza un uomo che si trovava in sella a una bicicletta.

I tre lo avrebbero costretto a salire su una station wagon grigia, che si è poi allontanata rapidamente dal luogo dell’aggressione. Sul posto sono rimasti la bicicletta e le calzature della vittima, perse durante le concitate fasi del sequestro.

Le ricerche e il fermo dei sospetti

Le ricerche, coordinate dalla Centrale Operativa di Salò, sono scattate immediatamente. Le pattuglie dell’Arma hanno individuato e fermato il veicolo segnalato mentre transitava nuovamente nell’area.

A bordo sono stati identificati i tre presunti aggressori e la vittima, un connazionale classe 1987, residente proprio a Salò. Tutti i soggetti sono stati condotti presso gli uffici della caserma della Compagnia locale per ulteriori accertamenti.

Le motivazioni dietro l’episodio

Dai successivi approfondimenti investigativi e dalle dichiarazioni della persona offesa è emerso che il grave episodio sarebbe stato originato da dissidi di natura familiare. Secondo quanto ricostruito, i tre uomini avrebbero agito a scopo ritorsivo e coercitivo, bloccando il 39enne, percuotendolo e minacciandolo con un grosso coltello per circa un’ora e mezzo.

Durante questa lunga aggressione, la vittima sarebbe stata costretta, mentre si trovava in ginocchio, a dichiarare la propria omosessualità. L’intera scena sarebbe stata ripresa con uno smartphone, con l’intento di ricattare l’uomo minacciando di diffondere il video in rete.

Le prove raccolte e il sequestro dello smartphone

Nel corso delle attività investigative, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dello smartphone in uso a uno degli arrestati. All’interno della memoria del dispositivo sono stati rinvenuti numerosi filmati che documentano le percosse e le minacce con l’arma da taglio ai danni della vittima.

Questi elementi sono stati acquisiti come prove a supporto delle accuse di sequestro di persona e violenza privata aggravata.

IPA