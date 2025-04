Rapito a San Giorgio a Cremano, la vittima ha 15 anni: chi è e cosa hanno chiesto i sequestratori

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Otto ore di terrore per un giovane di 15 anni a San Giorgio a Cremano, vicino Napoli, rapito da alcuni uomini incappucciati mentre andava a scuola. Figlio di un noto imprenditore locale, il sequestro potrebbe aver avuto scopo estorsivo e si ipotizza una richiesta di riscatto milionaria. Il rapimento era stato denunciato in mattinata, con il ragazzo infine liberato nel pomeriggio.

Chi è il giovane rapito a San Giorgio a Cremano

Il 15enne di San Giorgio a Cremano, paese alle porte di Napoli, è stato rapito al mattino di martedì 8 aprile, mentre camminava in strada in prossimità della sua scuola.

Le forze dell’ordine e la DDA ritengono che dietro il gesto possa esserci un tentativo di estorsione. M.M., queste le iniziali del ragazzo, è infatti figlio di un imprenditore attivo nella movida cittadina.



Il giovane è stato rapito in prossimità del liceo “Silvestri” a Portici, vicino Napoli

La ricostruzione del rapimento

Dalle testimonianze emerge che il sequestro, avvenuto poco prima delle 8, è durato oltre otto ore. Il ragazzo, che frequenta il liceo scientifico “Filippo Silvestri” nella vicina Portici, stava andando a scuola da solo quando è stato intercettato da un furgone bianco con a bordo uomini col volto coperto.

Il giovane avrebbe cercato di opporsi, gridando e agitando le braccia, prima di essere incappucciato e introdotto con la forza nel furgone.

Il trambusto ha attirato l’attenzione dei passanti, uno dei quali ha effettuato la prima segnalazione, con il caso che si è presto diffuso tramite gruppi social e pagine online locali.

La richiesta di riscatto e la liberazione

Durante la giornata i sequestratori, mentre venivano tallonati dalle forze dell’ordine, avrebbero preso contatto con i parenti del giovane per avanzare una richiesta economica. Secondo indiscrezioni il riscatto sarebbe stato pari a 1,5 milioni di euro, notizia comunque da confermare.

L’intera vicenda ha avuto una svolta positiva nel pomeriggio, alle 16.20, quando il ragazzo è stato ritrovato dalla polizia nei pressi di un’area di servizio situata sull’Asse Mediano, nella zona di Licola, vicino Pozzuoli, a circa 35 km dal luogo del rapimento.

Il quindicenne, una volta in salvo, è stato accompagnato in un luogo protetto, dove poco dopo è stato raggiunto dai genitori. La circostanza è stata successivamente confermata anche dalla Procura, secondo la quale il giovane è al sicuro e in buone condizioni.

Le prime indagini hanno potuto confermare che il mezzo utilizzato per il rapimento, dopo essere stato rinvenuto, è risultato rubato. La pista più accreditata è quella del sequestro lampo a fine di estorsione. A coordinare l’intera inchiesta è il magistrato Henry John Woodcock, mentre le attività investigative sul territorio sono affidate agli agenti della sezione investigativa della Mobile partenopea.