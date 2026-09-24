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È di 9 arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine contro una rete criminale sudamericana, accusata di traffico illecito di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e lesioni personali. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha portato alla luce un’organizzazione transnazionale dedita all’importazione di cocaina dal Sudamerica e a violenti episodi di criminalità nella Capitale.

Operazione congiunta tra Polizia e Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nelle prime ore della mattinata la Squadra Mobile di Roma e i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone di nazionalità dominicana e colombiana. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è il risultato di una complessa indagine che ha permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.

Il sequestro e la violenza: la ricostruzione dei fatti

Le indagini hanno avuto origine da un episodio particolarmente violento avvenuto nella notte del 7 giugno 2026 negli ambienti del narcotraffico romano. Un cittadino colombiano sarebbe stato attirato in un tranello da una complice intorno alle 2,30 nel quartiere di Casal Bertone. Qui, la vittima è stata aggredita, immobilizzata e caricata con la forza su un’autovettura. Successivamente, l’uomo è stato trasportato prima in un’abitazione nella zona Borghesiana e poi in un appartamento seminterrato nel quartiere Centocelle, dove è stato tenuto in ostaggio per circa sette ore.

Durante la prigionia, la vittima ha subito gravi violenze fisiche e psicologiche: mani e piedi legati, minacce con una pistola, ferite da armi da taglio. Sotto costrizione, è stato obbligato a consegnare 8.900 euro in contanti, gioielli in oro, un orologio di lusso e le chiavi del proprio alloggio. I sequestratori si sono poi recati nell’appartamento della vittima, che hanno depredato di ulteriori beni e dispositivi informatici.

Il lavoro degli investigatori, supportato dall’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza urbana e condominiale, ha permesso di ricostruire ogni fase del raid punitivo e di identificare tutti i membri del gruppo responsabile. Gli elementi raccolti sono risultati fondamentali per emettere le misure cautelari nei confronti dei presunti autori dei reati.

Una rete criminale transnazionale

Oltre all’episodio di estorsione, le indagini hanno svelato l’esistenza di una vasta organizzazione criminale di matrice transnazionale, specializzata nell’importazione di ingenti carichi di cocaina dal Sudamerica. La droga era destinata a rifornire le principali piazze di spaccio della Capitale e del litorale laziale, dove il sodalizio disponeva di diverse basi logistiche e operative tra Roma, Cerveteri, Ladispoli e Tarquinia.

L’organizzazione si avvaleva di un modus operandi sofisticato: per eludere i controlli delle forze dell’ordine, venivano utilizzate autovetture modificate con doppi fondi ad apertura meccanica ed elettronica. Le comunicazioni avvenivano esclusivamente tramite smartphone criptati, dotati di sistemi per la cancellazione remota dei dati. I proventi illeciti venivano poi riciclati attraverso transazioni in moneta virtuale.

Arresti, sequestri e laboratori clandestini

Nel corso delle indagini, Carabinieri e Polizia di Stato hanno effettuato numerosi arresti in flagranza di reato e sequestrato importanti quantitativi di droga lungo le principali arterie stradali. In parallelo, analoghe indagini dei Carabinieri su soggetti ritenuti appartenenti allo stesso gruppo hanno portato alla scoperta di un laboratorio clandestino per la raffinazione della droga nelle campagne di Sant’Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria.

Sequestri di droga e sostanze sintetiche

Gli investigatori hanno inoltre individuato un appartamento adibito a deposito di stoccaggio a Roma, dove sono stati sequestrati 24 kg di hashish e diversi quantitativi di cocaina pronti per la distribuzione. Nel deposito sono state trovate anche varie tipologie di sostanze sintetiche e stupefacenti pesanti, tra cui la pericolosa cocaina rosa, destinata al mercato locale.

Polizia