Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti tra Catania e Ragusa, che ha portato alla luce un grave caso di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di un minore. L’azione è stata resa possibile grazie a un’articolata attività investigativa che ha permesso di ricostruire i ruoli dei responsabili e di collegare l’episodio anche a un furto aggravato e alla detenzione illegale di armi da fuoco.

Operazione congiunta tra Catania, Ragusa e Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione della Squadra mobile di Catania, del commissariato di Vittoria (Ragusa), della Sezione investigativa del servizio centrale operativo (Sisco) di Catania e del Servizio centrale operativo di Roma. Gli agenti hanno arrestato tre persone, ritenute responsabili di un sequestro di persona avvenuto il 25 settembre scorso. L’obiettivo del sequestro era l’estorsione ai danni di un minore.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Le indagini, condotte attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso agli investigatori di ricostruire nel dettaglio le fasi del sequestro e di identificare i ruoli dei tre indagati. Uno degli arrestati è stato individuato come promotore, ideatore ed esecutore materiale del sequestro di persona, agendo insieme agli altri due complici.

Il ruolo del principale indagato e il ritrovamento delle armi

Il principale indagato, già noto alle forze dell’ordine, è stato catturato nell’ottobre scorso dopo una latitanza durata oltre un anno, in relazione a un tentato omicidio ai danni di un ex collaboratore di giustizia. Durante la perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto due pistole calibro 7,65 con matricola abrasa e relative munizioni. Le armi sono risultate essere state utilizzate anche il giorno del rapimento del minore.

Auto rubate utilizzate per il sequestro

Le indagini hanno inoltre permesso di fare luce su un furto di due macchine avvenuto a Ragusa. Una delle vetture rubate è stata impiegata per mettere in atto il sequestro del giovane. Questo elemento ha ulteriormente aggravato la posizione degli arrestati, che dovranno rispondere anche di furto aggravato e porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

Le accuse e le prossime fasi dell’inchiesta

I tre arrestati sono ora accusati a vario titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e, per uno di loro, anche di tentato omicidio. L’inchiesta, coordinata dalle autorità competenti, proseguirà per chiarire ulteriori dettagli e verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminali nella zona.

IPA