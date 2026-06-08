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È stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento per un uomo di 44 anni di Faenza, gravemente indiziato di maltrattamenti e aggressione nei confronti dell’anziano padre. Il provvedimento è stato applicato con il controllo tramite braccialetto elettronico, a seguito di un’indagine della Polizia di Stato.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nel pomeriggio di sabato scorso, quando gli agenti del Commissariato di Faenza hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un uomo residente in città. L’uomo, di 44 anni, è stato raggiunto presso la sua abitazione e sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare, oltre che al divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’indagato è accusato di maltrattamenti ai danni dell’anziano genitore, un uomo ultraottantenne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la situazione familiare sarebbe degenerata a causa dell’abuso di sostanze alcoliche da parte del figlio, culminando in una aggressione avvenuta intorno alla metà del mese di maggio. In quell’occasione, la vittima ha riportato contusioni ed escoriazioni alle mani e alle gambe.

L’attività investigativa della Polizia

Gli operatori del Commissariato hanno avviato un’immediata indagine, raccogliendo elementi indiziari e probatori. Sono stati acquisiti anche materiali video e fotografici utili a documentare i fatti. Sulla base delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare, che è stata poi emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna.

La misura dell’allontanamento dalla casa familiare è stata eseguita con il supporto del braccialetto elettronico, uno strumento che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice. In questo modo, si garantisce una maggiore tutela per la persona offesa e si prevengono eventuali tentativi di avvicinamento non autorizzato.

IPA