Ravagnani a Ballando con le Stelle torna sul caso Diaco, "Ero già turbato da ciò che è successo in camerino"

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Durante la sesta puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 7 novembre, non si poteva non parlare del caso della settimana, ovvero dell’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, intervista che ha scatenato polemiche perché alcuni avevano visto in quelle domande un tono accusatorio e fuori luogo.

Al cospetto di Milly Carlucci, l’ex sacerdote ha detto di essere arrivato all’intervista di BellaMa’ già turbato per alcune cose successe prima, in camerino, senza spiegare quali. In apertura di serata Milly Carlucci aveva già preso le sue difese, evitando di fare il nome di Diaco.

Cosa ha detto Ravagnani sull’intervista di Diaco a BellaMa’

Il caso è nato martedì 3 novembre, a BellaMa’, su Rai 2: Pierluigi Diaco ha chiesto a Ravagnani se fosse attratto dagli uomini o dalle donne e se, dopo aver lasciato il sacerdozio, avesse già avuto esperienze sessuali. L’ospite si è detto in difficoltà, mentre il conduttore ha insistito. Due giorni dopo Ravagnani ha definito l’accaduto “un attacco violento e scorretto”.

Sabato sera, nella clip che ha preceduto la samba con la maestra Erica Martinelli, ha raccontato di aver percepito “un po’ di violenza nel tentativo di forzare la mia privacy”, aggiungendo che nessuno ha il dovere di rispondere sulla propria vita privata.

Dopo il ballo, rispondendo a Milly Carlucci, ha spiegato che all’inizio pensava di riuscire a gestire l’imprevisto e che il turbamento è arrivato nei giorni successivi. Ha rifiutato diversi inviti in programmi noti, Domenica In compresa, perché non si sente ancora del tutto a suo agio. Del camerino ha accennato soltanto a parole e situazioni che, a suo dire, gli hanno impedito di essere sereno davanti al pubblico.

Il discorso di Milly Carlucci a Ballando e i commenti della giuria

La conduttrice ha aperto la serata parlando della fiducia che lega i concorrenti al gruppo degli autori: chi si racconta a Ballando, ha ricordato, sa che la sua storia resta personale e libera. Poi ha detto che quando un membro della famiglia viene aggredito è come se venisse aggredita l’intera famiglia, e che è quello che il gruppo ha provato in settimana. Il cast, ha spiegato, si è stretto attorno a Ravagnani. Mercoledì 4 novembre aveva già definito “inaccettabile quanto accaduto” in una nota diffusa insieme agli autori.

Dalla giuria, Guillermo Mariotto, che ha detto di aver seguito la vicenda dall’Arabia Saudita, ha richiamato il Vangelo e l’altra guancia da porgere: per lui Ravagnani ha già vinto. Ivan Zazzaroni ha aggiunto: “Io ero in Italia ma mi è sembrato di essere in Arabia Saudita”. Per lui, nel 2026, l’orientamento sessuale non è un tema.

Il camerino secondo Diaco e le scuse della Rai

Del fantomatico camerino aveva parlato anche Diaco. A Le Iene ha raccontato di aver convocato Ravagnani prima di andare in onda, cosa che, ha spiegato, non fa mai con gli ospiti, per avvertirlo che sarebbe stata un’intervista tosta e sincera. Ravagnani non ha precisato se il suo riferimento riguardi quell’incontro.

Il 5 novembre Diaco non aveva chiesto scusa e anzi, aveva difeso il suo lavoro, sostenendo “Quello che ho fatto si chiama giornalismo”. Il giorno dopo la Rai, travolta dal polverone, con una nota firmata dal direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone, ha chiesto scusa a Ravagnani e al pubblico per i toni di alcuni passaggi, giudicati “non adeguati ed eccessivi”, ribadendo tuttavia la legittimità delle domande scomode.