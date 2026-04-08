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Un rave party non autorizzato è stato interrotto dalle forze dell’ordine in località le Prunaie, nel comune di Montecatini Val di Cecina, dove circa 800 persone si erano radunate nella notte tra il 4 ed il 5 aprile 2026. L’evento, organizzato all’interno di un parco eolico, è stato bloccato grazie a un massiccio intervento di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, che hanno anche provveduto al sequestro delle attrezzature utilizzate, in applicazione del cosiddetto “Decreto Rave”.

Le forze dell’ordine intervengono nella notte

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la notte tra il 4 ed il 5 aprile 2026 ha visto un afflusso imponente di persone e veicoli nella zona di le Prunaie, nel territorio comunale di Montecatini Val di Cecina. Circa 800 persone a bordo di oltre 200 mezzi si sono radunate per partecipare a un rave party non autorizzato, occupando un’area dove si trova un parco eolico.

Le prime operazioni di contenimento

Le forze dell’ordine, tra cui funzionari e operatori della Polizia di Stato e militari della Compagnia Arma Carabinieri, sono intervenute tempestivamente. Hanno bloccato le principali vie di accesso per impedire l’arrivo di altri veicoli e hanno allontanato oltre 500 persone già nelle prime fasi dell’operazione. La zona, caratterizzata da un territorio impervio e di difficile accesso, ha reso le operazioni particolarmente complesse, anche a causa della disposizione dei veicoli che ostacolavano il passaggio dei mezzi di intervento.

Supporto logistico e sanitario durante l’evento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la conformazione del territorio ha richiesto la predisposizione di un posto avanzato di primo soccorso e assistenza. Personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile comunale e del pronto soccorso hanno collaborato per garantire la sicurezza e supportare le attività delle forze di polizia durante tutta la durata dell’evento.

Presidi e identificazioni fino alla conclusione

Le forze dell’ordine hanno mantenuto presidi costanti sulle principali direttrici di accesso per tutta la durata del rave party. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza hanno lavorato insieme per identificare i partecipanti all’evento. Nel pomeriggio del 6 aprile 2026, con il supporto del Reparto Mobile, la manifestazione è stata definitivamente interrotta.

Applicazione del Decreto Rave e sequestro delle attrezzature

In ottemperanza alle disposizioni del cosiddetto “Decreto Rave”, che prevede sanzioni per chi organizza invasioni arbitrarie di terreni o edifici altrui per raduni musicali a scopo di intrattenimento, le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro delle attrezzature utilizzate durante il rave party. Le attività di polizia sono proseguite fino al completo deflusso dei partecipanti, avvenuto alle prime luci dell’alba del 7 aprile.

Identificati 800 partecipanti e oltre 200 veicoli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, sono state identificate circa 800 persone a bordo di oltre 200 veicoli. Le operazioni di identificazione sono state condotte con attenzione, al fine di ricostruire la dinamica dell’evento e individuare eventuali responsabilità penali in relazione all’invasione arbitraria e all’organizzazione del rave party non autorizzato.

Segnalazione all’Autorità Giudiziaria e provvedimenti in corso

L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dei fatti e sono in corso la stesura dell’informativa di reato e l’istruttoria dei provvedimenti di competenza del Questore. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per valutare le conseguenze amministrative e penali a carico degli organizzatori e dei partecipanti.

L’operazione delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la situazione alla normalità in località le Prunaie, nel comune di Montecatini Val di Cecina.