Rave abusivo nel centro sportivo abbandonato, la Polizia blocca tutto e denuncia 18 persone a Bologna

E’ stato sventato un tentativo di occupazione abusiva a Bologna, dove la Polizia di Stato è intervenuta per fermare un raduno musicale non autorizzato. L’operazione si è svolta nella serata di ieri presso l’ex centro sportivo “Ciriebbi”, in via Marzabotto civ. 24, dopo che la DIGOS ha rilevato l’organizzazione dell’evento.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato avviato dopo che il monitoraggio della DIGOS ha confermato l’organizzazione di un raduno musicale della durata di 3 giorni. Sul posto sono stati inviati diversi equipaggi della DIGOS e due squadre del Reparto Mobile di Bologna.

Occupazione e liberazione dell’area

Giunti sul luogo, gli agenti hanno scoperto che un gruppo di alcune decine di persone aveva già fatto accesso all’area abbandonata, forzando un cancello che era stato poi chiuso con una catena. L’intervento della Polizia, supportata dai Vigili del Fuoco, ha permesso di aprire i cancelli e liberare l’area.

Identificazione e denunce

All’interno dell’impianto sportivo dismesso, sono state identificate complessivamente 18 persone, tutte riconducibili al movimento “Bakkano”. Queste persone sono state denunciate per invasione di terreni ed edifici, e una di loro verrà denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Sequestri e prevenzione

La Polizia ha sequestrato diverse casse, un amplificatore e 3 generatori di corrente. Durante l’intervento, all’esterno del centro sportivo si erano radunate circa un centinaio di persone intenzionate a partecipare al raduno. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha scongiurato la realizzazione di un raduno musicale abusivo, in una zona adiacente a numerose abitazioni.

Fonte foto: IPA