Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, radunati oltre 800 giovani dall’Italia e dall’estero

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Circa 800 persone hanno partecipato a un rave party che si è tenuto nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Dalla serata di sabato 4 aprile centinaia di giovani, provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero, hanno raggiunto la località collinare. A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati alcuni residenti, che hanno notato la fila di auto e hanno sentito la musica ad alto volume.

Rave party nel parco eolico di Montecatini Val di Cecina

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, oltre al sindaco di Montecatini Val di Cecina Francesco Auriemma, che hanno cercato di impedire l’arrivo di altre persone nella zona.

Tuttavia, nonostante l’identificazione di decine di giovani che si trovavano sul posto, la festa è proseguita e non è stata interrotta.

Le parole del sindaco di Montecatini Val di Cecina

“I presidi delle autorità servono esclusivamente a filtrare l’accesso all’area dell’evento non autorizzato”, ha precisato il sindaco di Montecatini Val di Cecina. “Turisti e visitatori – ha proseguito il primo cittadino – sono i benvenuti: le nostre attività, i borghi e le strutture ricettive vi aspettano regolarmente. Anzi, visto il dispiegamento di uomini e mezzi delle forze dell’ordine, i turisti e tutto il nostro territorio sarà ancora più sicuro e controllato”.

“Voglio essere molto chiaro su un punto: si comprende – ha aggiunto il sindaco Auriemma – la volontà dei ragazzi di fare festa e siamo i primi ad ascoltare i giovani, ma ciò non si fa in barba alle normative e pertanto gli organizzatori di questa manifestazione saranno perseguiti a termini di legge”.

Tuttavia, il sindaco ha ricordato che “pur trattandosi di una manifestazione non autorizzata” la priorità è che “tutto si svolga senza incidenti e che l’incolumità di chiunque si trovi sul posto sia preservata”.

Ancora 500 ragazzi presenti nel parco eolico per il rave party

Secondo quanto riportato dai siti di informazione locale, nella mattinata di lunedì erano presenti ancora circa 500 ragazzi.

Nelle ore precedenti molti di loro erano arrivati con auto, roulotte o tende per accamparsi sulle colline che ospitano il parco eolico dove si è tenuto il rave party.

“Stiamo gestendo la questione con discrezione e buonsenso, operando affinché l’ordine pubblico resti garantito e non ci siano rischi per la sicurezza delle persone o del nostro patrimonio naturale. La linea è quella della fermezza ma con giudizio, per evitare che la situazione degeneri”, ha spiegato il sindaco del comune in provincia di Pisa.