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Otto persone sono state denunciate per l’organizzazione di un rave party nella zona golenale di Serravalle a Po (Mantova), evento che ha sollevato preoccupazioni per la salute e l’incolumità pubblica. L’operazione, condotta dalla DIGOS, ha portato al sequestro di attrezzature e materiali utilizzati per l’allestimento della manifestazione. Gli indagati, provenienti da diverse province del centro e nord Italia, sono risultati già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a rave party e sostanze stupefacenti.

Le indagini della DIGOS e l’identificazione dei responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di polizia giudiziaria ha permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria otto soggetti coinvolti nell’organizzazione del rave party che si è svolto nella zona golenale di Serravalle a Po. L’operazione si è conclusa dopo un’attenta e capillare indagine condotta dal personale della DIGOS, che ha raccolto elementi utili per individuare i presunti responsabili.

Chi sono i denunciati: provenienza e precedenti

I soggetti deferiti sono sette uomini e una donna, tutti di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Le persone coinvolte provengono da diverse province del centro e nord Italia e, secondo quanto emerso dalle indagini, vantano già numerosi precedenti per reati legati all’organizzazione di rave party e alla gestione di sostanze stupefacenti. Questo elemento ha contribuito a rafforzare il quadro accusatorio nei loro confronti.

Il sequestro delle attrezzature e dei materiali

Al termine dell’evento, le Forze dell’Ordine hanno proceduto al sequestro delle attrezzature utilizzate per l’allestimento del rave party. Tra il materiale sequestrato figurano sei casse acustiche di grandi dimensioni e un generatore di corrente, strumenti fondamentali per la realizzazione della manifestazione musicale non autorizzata. Il sequestro rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro l’organizzazione di eventi illegali che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica.

L’ausilio delle immagini della Polizia Scientifica

La successiva attività investigativa è stata supportata dall’analisi di immagini e video raccolti dagli operatori della Polizia Scientifica. Grazie a questo materiale, gli investigatori sono riusciti a identificare con precisione i soggetti ritenuti coinvolti nell’organizzazione dell’evento. L’utilizzo delle tecnologie di video-sorveglianza e delle riprese fotografiche si è rivelato determinante per la ricostruzione dei fatti e per l’attribuzione delle responsabilità.

Le accuse e il quadro normativo

Le condotte accertate saranno ora sottoposte al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare la sussistenza della fattispecie prevista dalla normativa vigente per chi promuove o organizza manifestazioni musicali o di intrattenimento in aree di proprietà altrui, quando dalle modalità di svolgimento derivi un concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica. In questi casi, la legge prevede la pena della reclusione da tre a sei anni e una multa da 1.000 a 10.000 euro.

IPA