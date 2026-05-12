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Un fermo per tentato omicidio nei pressi dell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna. Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla Polizia con l’accusa di aver colpito ripetutamente un giovane straniero, lasciandolo privo di sensi e in gravi condizioni. L’episodio, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, è stato ricostruito dagli investigatori che hanno rintracciato il presunto responsabile poche ore dopo i fatti.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la notte precedente al fermo, un giovane straniero è stato vittima di una aggressione brutale nei pressi dell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna. Poco dopo le 22, un cittadino ha richiesto l’intervento dei soccorsi dopo aver trovato il ragazzo a terra, privo di sensi e con gravi ferite alla testa. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

L’analisi delle immagini e la caccia all’aggressore

I poliziotti della Ferroviaria hanno passato al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le immagini hanno immortalato il momento dell’aggressione: la vittima, già a terra e priva di sensi, è stata colpita ripetutamente con calci alla testa. Sulla base delle riprese, la sala operativa ha diramato una nota di ricerca alle pattuglie in servizio, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore e dei suoi abiti.

Il tentativo di fuga e il riconoscimento

Poco dopo, una volante ha individuato un giovane che corrispondeva alla descrizione, con i vestiti sporchi di sangue. Alla vista degli agenti, il sospettato si è dato alla fuga, riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, grazie all’analisi delle immagini, gli agenti della Ferroviaria hanno riconosciuto il presunto aggressore: un ragazzo di 16 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti controlli nella zona della stazione.

Il fermo e le prove raccolte

Gli operatori della Squadra Mobile hanno avviato le ricerche del giovane, riuscendo a rintracciarlo presso l’abitazione della madre. Il ragazzo indossava ancora parte degli abiti utilizzati durante l’aggressione. Le indagini hanno permesso di accertare che il sedicenne aveva trascorso la notte a casa di un amico, che gli aveva fornito un cambio di pantaloni a causa delle macchie di sangue sui suoi vestiti. Gli investigatori hanno sequestrato i pantaloni sporchi, trovati nell’abitazione dell’amico, insieme agli altri indumenti indossati durante il fatto, per sottoporli ad analisi da parte della Polizia scientifica.

Le testimonianze e la convalida del fermo

Le prove raccolte dagli agenti sono state ulteriormente rafforzate dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, che hanno riconosciuto il giovane come autore della violenta aggressione. Il fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e al ragazzo sono state contestate anche le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi.

Il contesto e le indagini in corso

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità di Ravenna, sia per la gravità della violenza esercitata sia per la giovane età dell’aggressore. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire ulteriormente le circostanze e il movente dell’aggressione, mentre la vittima resta ricoverata in condizioni critiche.

IPA