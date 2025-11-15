Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Ravenna nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2025. Un cittadino tunisino di diciotto anni è stato fermato e tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine, quando gli agenti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un garage della città.

Controlli notturni e arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel corso delle consuete attività di pattugliamento del territorio. Gli agenti, insospettiti da un insolito via vai di giovani nei pressi di un garage, hanno deciso di avvicinarsi per effettuare una verifica. Alla vista delle forze dell’ordine, alcune persone si sono allontanate rapidamente, mentre il giovane tunisino ha tentato di disfarsi di un borsello nero, lanciandolo via nel tentativo di eludere un eventuale controllo.

Il sequestro della droga

Il borsello, prontamente recuperato dagli agenti, conteneva 281 grammi di hashish suddivisi in involucri da tre, 4,22 grammi di cocaina confezionata in 11 dosi e 310,00 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il materiale sequestrato è stato immediatamente posto sotto custodia e il giovane identificato sul posto.

Arresto e procedimento giudiziario

Il cittadino tunisino è stato accompagnato presso i locali della Questura di Ravenna, dove sono state completate le procedure di identificazione e informata l’Autorità Giudiziaria. L’arrestato è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima che si è svolto nella giornata successiva.

La condanna

Nel corso dell’udienza per direttissima, il giudice ha disposto una pena concordata di due anni di reclusione e una multa di 4.400,00 euro a carico dell’arrestato. La sentenza è stata emessa a seguito della convalida dell’arresto e della valutazione delle prove raccolte dagli agenti intervenuti.

