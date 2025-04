Ravenna, 32enne arrestato per maltrattamenti in famiglia: aggredisce la compagna in pieno centro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia è stato effettuato dalla Polizia di Stato a Ravenna. Un cittadino italiano di trentadue anni è stato fermato per aver aggredito la compagna venticinquenne. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di martedì 15 aprile, in seguito a una segnalazione giunta alla Centrale Operativa.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta presso un’abitazione del centro cittadino. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato una donna visibilmente scossa e in lacrime, mentre cercava di sottrarsi alla presa energica del convivente che la strattonava per strada.

Arresto e conseguenze legali

Gli agenti hanno prontamente interrotto l’azione criminosa, liberando la vittima dall’aggressore. La donna è stata successivamente trasportata presso l’ospedale civile per ricevere le cure necessarie. Secondo le dichiarazioni raccolte, questo episodio rappresenta solo l’ultimo di una serie di condotte violente e vessatorie subite durante la convivenza.

Impegno delle forze dell’ordine

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria a Ravenna condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida avvenuta nella giornata di ieri. La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno quotidiano nella tutela delle vittime di violenza domestica e invita chiunque si trovi in situazioni simili a rivolgersi con fiducia alle Forze dell’Ordine.

Fonte foto: IPA