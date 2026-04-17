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Nel ravennate, un 40enne è stato sanzionato per aver gestito una rivendita auto completamente abusiva. L’attività è stata scoperta nell’ambito di controlli mirati alla regolarità del commercio di veicoli, condotti per contrastare l’illegalità nel settore.

Controlli amministrativi e scoperta dell’attività fantasma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita in una più ampia strategia di verifiche amministrative, con l’obiettivo di garantire la legalità nelle attività legate alla circolazione stradale. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Emilia Romagna” hanno effettuato un’ispezione approfondita presso un autosalone del territorio, riscontrando numerose irregolarità.

Ispezione dettagliata e accertamenti sui veicoli

Durante il controllo, la Polizia ha passato al setaccio non solo i documenti d’identità delle persone presenti, ma anche l’intera filiera della legalità commerciale. Sono stati verificati la validità delle autorizzazioni, i registri di Pubblica Sicurezza e la regolarità tecnica di oltre 40 veicoli. L’attenzione degli agenti si è concentrata anche sui telai e sugli elementi di identificazione dei mezzi, per accertare la correttezza dei documenti di immatricolazione e nazionalizzazione, così da prevenire possibili traffici illeciti.

Un’attività completamente abusiva

L’esito degli accertamenti ha rivelato una situazione di totale illegalità amministrativa. L’autosalone, infatti, risultava privo di qualsiasi autorizzazione: il titolare non aveva mai presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna, operando così in modo completamente abusivo e senza alcun controllo da parte delle autorità competenti.

Sanzioni e provvedimenti immediati

Per il legale rappresentante della società, un cittadino rumeno di 40 anni, sono scattate sanzioni amministrative per un totale di circa 8.000 euro. Le multe sono state comminate a causa della totale assenza o delle gravi carenze nella tenuta dei registri obbligatori di Pubblica Sicurezza. Contestualmente, l’Ufficio Commercio del Comune di Ravenna ha emesso un’ordinanza di cessazione immediata dell’attività, ponendo fine all’esercizio abusivo della rivendita.

Obiettivi e risultati dell’operazione

L’azione della Polizia Stradale si inserisce in un piano di controlli serrati, finalizzati a contrastare le irregolarità nel settore del commercio di veicoli e a tutelare la sicurezza dei cittadini. L’operazione ha permesso di individuare e smantellare un’attività che operava nell’ombra, senza rispettare le normative vigenti e senza alcuna trasparenza nei confronti del fisco e delle istituzioni locali.

IPA