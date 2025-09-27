Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per vendita di droga nel pomeriggio del 26 settembre a Ravenna. Un cittadino guineano è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria e dei Giardini Speyer, dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di hashish. L’intervento rientra in una serie di servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga nella zona.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno intensificato i controlli nelle aree considerate più sensibili della città, in particolare nella zona della stazione ferroviaria e nei Giardini Speyer. L’attività si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, che negli ultimi mesi hanno visto un incremento di episodi segnalati dalle forze dell’ordine e dai residenti.

L’osservazione e il pedinamento: come si è svolto l’arresto

Nel corso del servizio, gli operatori hanno notato un movimento sospetto nei pressi dei giardini pubblici: un giovane, giunto in bicicletta, si è avvicinato a un altro ragazzo e tra i due è avvenuto uno scambio rapido. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno deciso di seguire a distanza il presunto spacciatore, mantenendo un atteggiamento discreto per non destare sospetti.

Dopo un breve pedinamento, gli agenti sono intervenuti bloccando il cittadino guineano, un ventenne regolarmente presente sul territorio italiano ma già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire in suo possesso un’ulteriore dose di hashish, confermando così i sospetti degli investigatori.

L’arresto e le conseguenze immediate

L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Ravenna, dove è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha visto la collaborazione di più pattuglie impegnate nel controllo del territorio.

La presenza di precedenti specifici a carico del giovane guineano ha pesato sulla decisione degli agenti di procedere con il fermo, in linea con le direttive della Questura volte a contrastare con fermezza il traffico di sostanze illecite, soprattutto nelle zone frequentate da giovani e pendolari.

L’udienza di convalida e il provvedimento del giudice

Nella mattinata successiva, si è tenuta l’udienza di convalida presso il tribunale di Ravenna. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del cittadino guineano il divieto di dimora nel Comune, una misura cautelare che mira a impedire all’uomo di tornare nelle aree dove si sono verificati i fatti e dove, secondo gli inquirenti, potrebbe continuare a svolgere attività illecite.

Il provvedimento è stato adottato anche alla luce dei precedenti dell’arrestato e della necessità di tutelare la sicurezza pubblica, in particolare nelle zone più sensibili della città.

