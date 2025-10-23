Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti, il sequestro di 21 kg di droga e 19.000 euro in contanti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 21 ottobrea Ravenna. Un cittadino romeno e un italiano, entrambi giovani e incensurati, sono stati fermati per detenzione di sostanze stupefacenti nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di droga.

Operazione antidroga coordinata dalla Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato a contrastare il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile di Ravenna, in collaborazione con il personale del Commissariato di PS di Lugo, ha predisposto servizi di osservazione in diverse aree della provincia, in risposta a segnalazioni di movimenti sospetti di persone e veicoli.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante uno di questi servizi, gli agenti hanno notato un veicolo sospetto che usciva dal cortile di un’abitazione. Alla guida si trovava un giovane cittadino romeno. All’interno dell’auto, la polizia ha subito individuato due zaini voluminosi, contenenti hashish e marijuana per un totale di circa sei kg.

Perquisizione dell’abitazione e ulteriori sequestri

Immediatamente dopo il controllo del veicolo, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’immobile da cui era partita l’auto. All’interno dell’abitazione, dove era presente un cittadino italiano residente, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 15 kg di droga della stessa tipologia. Oltre agli stupefacenti, sono stati trovati materiali per il confezionamento e una somma in contanti di circa 19.000 euro.

Arresto e conseguenze per i due giovani

Al termine delle operazioni, i due giovani, entrambi incensurati, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e condotti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Ravenna.

