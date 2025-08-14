Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un importante sequestro di droga e armi sono il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Ravenna nella mattinata di ieri. Un uomo residente in città, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente e altri reati, dopo che nella sua abitazione sono stati trovati 366 grammi di cocaina e due fucili rubati. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio volta a contrastare il traffico di droga nella zona.

Operazione della Squadra Mobile: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Ravenna ha eseguito un arresto nella mattinata di ieri, portando a termine un’operazione mirata contro il traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo arrestato, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato sottoposto a controlli presso la propria abitazione. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un quantitativo significativo di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e due fucili risultati rubati.

Il sequestro: droga e armi trovate in casa

L’operazione, che si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio, ha permesso di sequestrare presso l’abitazione dell’uomo 366 grammi di cocaina. Oltre alla droga, gli agenti hanno trovato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e due fucili, di cui uno con la matricola abrasa. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che entrambe le armi erano provento di furto, aggravando così la posizione dell’arrestato.

Le accuse: detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione abusiva di armi

L’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Dopo l’arresto, è stato condotto presso la Questura di Ravenna per gli atti di rito. L’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto, ha convalidato l’arresto nella mattinata di oggi e ha disposto la misura della detenzione carceraria nei confronti dell’uomo.

L’arresto dell’uomo e il sequestro di 366 grammi di cocaina e due fucili rappresentano un duro colpo al traffico di droga e alla criminalità armata nella zona di Ravenna. Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nel proseguire le attività di controllo e prevenzione, invitando i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette. L’operazione di ieri conferma l’efficacia delle strategie messe in campo per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

