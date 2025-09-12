Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per spaccio della Polizia di Stato di Ravenna nei Giardini Speyer. Le attività, svolte nell’ambito di un rafforzamento dei controlli sul territorio, hanno portato all’arresto di un giovane tunisino trovato in possesso di hashish e denaro contante, ritenuto provento di attività illecita. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e sicurezza nella zona.

Controlli straordinari nei Giardini Speyer: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la giornata di ieri ha visto un’intensa attività di controllo da parte degli agenti della Questura di Ravenna, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine. L’operazione si è concentrata in particolare nell’area dei Giardini Speyer, luogo già noto alle forze dell’ordine per episodi di spaccio e altre condotte illecite. L’obiettivo dichiarato era quello di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini che frequentano la zona.

Arrestato un diciottenne tunisino: i dettagli dell’operazione

Durante i controlli, gli agenti hanno fermato un giovane di origine tunisina, appena 18 anni, che si trovava nei pressi dei Giardini Speyer. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, 46 grammi di hashish e 135 euro in contanti. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia il frutto dell’attività di spaccio svolta dal giovane nella zona. Dopo essere stato condotto presso gli uffici della Questura, il diciottenne è stato sottoposto agli accertamenti di rito e successivamente tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controllate una quarantina di persone: metà con precedenti

L’operazione di ieri non si è limitata all’arresto del giovane tunisino. Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno identificato e controllato circa 40 persone presenti nell’area dei Giardini Speyer. Di queste, 20 sono risultate avere precedenti di polizia per vari reati. Questo dato, sottolineano gli investigatori, conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione e la presenza delle forze dell’ordine in una zona particolarmente sensibile dal punto di vista della sicurezza urbana.

Eseguito un ordine di carcerazione: altro cittadino tunisino in carcere

Sempre nella stessa giornata, la Polizia di Stato di Ravenna ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un altro cittadino tunisino. L’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ravenna, a seguito di provvedimenti giudiziari precedenti. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di controllo e repressione dei reati che la Questura sta portando avanti con costanza sul territorio.

IPA