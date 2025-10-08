Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 1,5 kg di droga sequestrati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 7 ottobre a Ravenna. Un giovane italiano è stato fermato e tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato intercettato durante un controllo stradale. L’azione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio e al consumo di droga nella zona.

Controllo stradale e scoperta della droga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lugo ha notato un’automobile con uno dei fari anteriori non funzionante. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere al controllo del veicolo, fermando il conducente, un giovane italiano.

Il comportamento sospetto del conducente

Durante le verifiche, il ragazzo si è mostrato particolarmente nervoso, insospettendo ulteriormente gli operatori. Un forte odore, riconducibile a sostanze stupefacenti, ha spinto gli agenti ad approfondire l’ispezione del veicolo. Messo alle strette, il giovane ha consegnato spontaneamente un borsone che teneva nascosto all’interno dell’auto.

Il sequestro della sostanza stupefacente

All’interno del borsone sono state rinvenute diverse dosi di hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 1,5 kg. La sostanza è stata immediatamente sequestrata dagli agenti, che hanno così interrotto un possibile episodio di spaccio e detenzione di droga destinata al mercato locale.

Perquisizione domiciliare e arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dopo il sequestro della droga, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane. L’ispezione non ha portato al rinvenimento di ulteriori sostanze o elementi utili alle indagini. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato alla Casa Circondariale di Ravenna.

Un secondo intervento: rintracciata donna destinataria di ordine di carcerazione

Sempre nell’ambito delle attività di contrasto al crimine diffuso, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha rintracciato una cittadina rumena destinataria di un ordine di carcerazione. Si tratta di una donna di circa quaranta anni, già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro il patrimonio. L’arresto rappresenta un ulteriore risultato nell’impegno delle forze dell’ordine per la sicurezza del territorio.

