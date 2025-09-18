Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermata una donna di origine moldava per maltrattamenti in famiglia a Ravenna: la Polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione partita da uno dei figli della quarantenne. L’arresto è stato eseguito nella giornata di ieri, quando gli agenti delle Volanti dell’UPGSP hanno raggiunto l’abitazione della donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti episodi di lite domestica.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando una chiamata di emergenza è giunta alla Centrale Operativa della Questura di Ravenna. A richiedere l’intervento è stato uno dei figli della donna, preoccupato per la situazione familiare e per il comportamento della madre.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti delle Volanti dell’UPGSP si sono recati tempestivamente presso l’abitazione segnalata. All’arrivo, hanno rintracciato la donna, una cittadina moldava di quarant’anni, che si trovava in evidente stato di agitazione e alterazione, attribuito all’assunzione di sostanze alcoliche. La donna era già conosciuta alle forze dell’ordine per una precedente segnalazione di lite in ambito domestico, circostanza che ha reso ancora più delicato l’intervento degli operatori.

Le testimonianze raccolte

Durante l’intervento, gli agenti hanno ascoltato il marito della donna, il quale ha riferito che la moglie aveva assunto, già da diverso tempo, comportamenti violenti nei suoi confronti e verso i figli minori. Secondo quanto dichiarato dall’uomo, tali atteggiamenti si erano concretizzati in aggressioni fisiche e minacce verbali, tanto da costringerlo, nel mese di agosto, ad allontanarsi dall’abitazione familiare insieme ai due figli per tutelare la loro incolumità.

L’arresto e le procedure successive

Alla luce delle informazioni raccolte e delle condizioni riscontrate al momento dell’intervento, la donna è stata accompagnata presso gli uffici della Questura di Ravenna per gli accertamenti di rito. Successivamente, è stata dichiarata in stato di arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e condotta presso la Casa Circondariale di Forlì, dove è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso.

