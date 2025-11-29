Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata eseguita una misura cautelare nei confronti di un cittadino italiano accusato di lesioni ed estorsione ai danni dei propri genitori. L’ordinanza, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari, è stata applicata dalla Squadra Mobile di Ravenna nel pomeriggio di ieri, dopo che la vicenda è stata ricostruita dagli inquirenti a seguito della richiesta di aiuto delle vittime. Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe agito per ottenere denaro necessario all’acquisto di sostanze stupefacenti.

L’intervento della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Ravenna ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive nei confronti di un cittadino italiano. L’uomo è stato indagato per lesioni ed estorsione ai danni dei genitori, fatti che si sono verificati nel pomeriggio di ieri. L’azione delle forze dell’ordine è scaturita dalla richiesta di intervento effettuata dai genitori stessi al numero di emergenza, dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica.

La ricostruzione dei fatti

Gli accertamenti svolti dagli investigatori, su delega della Procura della Repubblica, hanno permesso di delineare un quadro chiaro della vicenda. L’indagato avrebbe aggredito il padre, provocandogli lesioni, e avrebbe costretto entrambi i genitori a consegnargli una somma di denaro. La motivazione dietro la richiesta di denaro è stata individuata nella necessità di acquistare sostanze stupefacenti. Le indagini hanno inoltre evidenziato che le vittime non avevano mai denunciato episodi simili in passato, rendendo questo episodio particolarmente significativo per la gravità e la reiterazione delle condotte violente.

Le misure cautelari adottate

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. Il Giudice delle Indagini Preliminari ha quindi disposto il divieto di avvicinamento alle parti offese e l’applicazione del braccialetto elettronico per il controllo a distanza. Questa misura è stata ritenuta necessaria per tutelare l’incolumità delle vittime e prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

I precedenti dell’indagato

L’uomo sottoposto alla misura cautelare risulta avere diversi precedenti di polizia per reati legati alle sostanze stupefacenti. Questo elemento ha contribuito a delineare il profilo dell’indagato e a rafforzare la necessità di un intervento tempestivo da parte delle autorità giudiziarie e delle forze dell’ordine.

