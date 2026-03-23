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Sono scattate due denunce e sono stati recuperati 4.000 euro di refurtiva in provincia di Ravenna. Una coppia di cittadini stranieri è accusata di furto aggravato ai danni di una gioielleria. L’intervento è stato eseguito nei pressi dei centri commerciali di Lugo, dove i militari hanno fermato i sospettati, poi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per furto aggravato in concorso e possesso di oggetti atti allo scasso.

Il controllo dei Carabinieri e la scoperta della borsa modificata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio durante un servizio di controllo del territorio condotto dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo. I militari hanno notato un’autovettura sospetta con a bordo un uomo di 31 anni e una donna di 24 anni, entrambi cittadini stranieri e già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. La vettura si trovava nei pressi dei centri commerciali della città, circostanza che ha spinto i Carabinieri a procedere con un controllo approfondito.

La perquisizione e il ritrovamento dei gioielli rubati

Nel corso delle verifiche, l’attenzione degli operanti si è concentrata su una borsa da donna di colore nero, posizionata sul sedile posteriore dell’auto. Una perquisizione accurata ha permesso di scoprire che la borsa era stata modificata con un doppio fondo, realizzato appositamente per nascondere oggetti rubati e superare i sistemi antitaccheggio. All’interno sono stati trovati tre bracciali e tre anelli in oro, per un valore complessivo di circa 4.000 euro. Tutta la merce è stata immediatamente sequestrata dai militari.

Strumenti per lo scasso e ricostruzione dei fatti

La perquisizione si è estesa anche all’abitacolo del veicolo, dove sono state rinvenute due chiavi cosiddette “passepartout“, strumenti utilizzati per aprire le vetrine delle gioiellerie senza lasciare tracce di effrazione. I due sospettati sono stati condotti in caserma, dove i Carabinieri hanno ricostruito i loro movimenti e identificato la gioielleria di Ravenna da cui erano stati sottratti i preziosi. I responsabili dell’esercizio commerciale hanno confermato il furto, avvenuto con estrema precisione e senza che il personale si accorgesse dell’apertura e dello svuotamento delle teche espositive.

Restituzione della refurtiva e denuncia alla Procura

Al termine degli accertamenti, l’intera refurtiva è stata restituita al titolare della gioielleria, che non aveva ancora formalizzato la denuncia. La coppia, residente in un’altra regione, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per furto aggravato in concorso e possesso di oggetti atti allo scasso. Inoltre, è stato accertato che il conducente guidava senza aver mai conseguito la patente, in violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada, motivo per cui l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo.

IPA