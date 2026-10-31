Ravenna, il furto di alcolici in coppia all'Esselunga finisce con un arresto: complice in fuga

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un furto aggravato in un supermercato si è concluso con un arresto. Nel pomeriggio del 29 ottobre, un cittadino tunisino di 30 anni è stato fermato in flagranza a Ravenna: secondo l’accusa, aveva sottratto generi alimentari e bevande alcoliche insieme a un complice, poi fuggito.

L’intervento nel supermercato di Ravenna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le volanti della Questura sono intervenute dopo la segnalazione di un furto in corso all’Esselunga di via Antica Milizia. Due soggetti avevano preso merce per un valore complessivo di circa 300 euro. Gli agenti hanno bloccato uno dei presunti responsabili sul posto, mentre l’altro è riuscito a scappare e a far perdere le proprie tracce.

I precedenti e le misure

Gli accertamenti hanno evidenziato a carico dell’arrestato numerosi precedenti di polizia. Tra i reati contestati in passato figurano lo spaccio di stupefacenti, la violenza sessuale aggravata, la resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale, la violazione di domicilio e i maltrattamenti in famiglia. L’uomo aveva inoltre ricevuto un avviso orale emesso dal Questore di Ravenna nel 2025 ed era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposto nel 2026.

In attesa del giudizio direttissimo

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo. Al termine dell’udienza è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Ravenna, con permanenza in casa dalle 20 alle 7. La Polizia di Stato ha ricondotto l’intervento all’attività quotidiana di controllo del territorio, volta a prevenire e contrastare l’illegalità e a tutelare la sicurezza dei cittadini.

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