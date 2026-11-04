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Due cittadini egiziani sono stati denunciati a Ravenna per aver presentato documenti falsi all’Ufficio Immigrazione. Le dichiarazioni di ospitalità erano state allegate alle richieste di protezione internazionale; un cittadino marocchino è stato deferito per averle create e cedute a pagamento.

Ravenna: controlli sui documenti e denunce

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli operatori dell’Ufficio Immigrazione hanno esaminato le pratiche e rilevato anomalie grafiche e strutturali nelle due distinte dichiarazioni. I documenti non risultavano registrati in Comune e gli accertamenti ne hanno confermato la falsità. Le dichiarazioni non autentiche sono state sequestrate a fini probatori.

I due cittadini egiziani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per uso di atto falso. Avevano esibito i documenti agli sportelli per formalizzare le proprie istanze di protezione internazionale.

Il cittadino marocchino deferito

Un cittadino marocchino è stato invece deferito per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato a fine di profitto. Secondo gli accertamenti, avrebbe formato i falsi titoli di ospitalità e li avrebbe ceduti in cambio di denaro.

Le verifiche della Questura

L’attività della Questura di Ravenna ha portato alla luce un sistema di dichiarazioni di ospitalità fittizie, predisposte ad hoc dietro compenso. La Polizia ha sottolineato l’attenzione dell’Ufficio Immigrazione nel tutelare la legalità e contrastare i tentativi di aggirare le norme sul soggiorno dei cittadini stranieri in ambito provinciale.

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