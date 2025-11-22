Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e fuga sono le accuse che hanno portato all’arresto di un cittadino brasiliano di 32 anni a Ravenna. L’uomo è stato sorpreso mentre si introduceva in un locale commerciale di Punta Marina, forzando la porta sul retro e sottraendo dispositivi elettronici. L’intervento rapido della polizia ha permesso di bloccarlo poco dopo la fuga.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, quando il personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Ravenna ha fermato un cittadino di nazionalità brasiliana. L’uomo, di 32 anni, è stato accusato del reato di furto aggravato dopo essere stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale nella località di Punta Marina.

I fatti: come si è svolto il furto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il cittadino brasiliano si è introdotto illegalmente nel locale commerciale, situato a Punta Marina, forzando la porta d’ingresso posta sul retro. Una volta all’interno, ha asportato due telefoni cellulari e un tablet. Il proprietario dell’attività, accortosi della presenza dell’intruso, ha colto l’uomo sul fatto, costringendolo a darsi alla fuga.

L’intervento della polizia e l’arresto

La segnalazione del proprietario ha permesso agli operatori della Questura di intervenire tempestivamente. Gli agenti hanno rintracciato il sospettato in una zona poco distante dal locale commerciale. Dopo averlo fermato, lo hanno tratto in arresto per furto aggravato.

Gli accertamenti e i precedenti

Una volta accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine. Il cittadino brasiliano risultava infatti gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furto. Inoltre, era destinatario di una misura cautelare: l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia.

Le conseguenze e il procedimento giudiziario

Informata l’autorità giudiziaria, è stato disposto il trattenimento dell’arrestato presso le celle di sicurezza della Questura di Ravenna, in attesa del giudizio per direttissima.

IPA