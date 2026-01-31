Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Indagato a Ravenna un uomo per minaccia aggravata e porto abusivo di arma per un episodio avvenuto nel primo pomeriggio del 28 gennaio 2026 presso il parcheggio di un supermercato. La violenta lite, scoppiata tra più persone di etnia rom, è stata ricondotta a dissidi familiari tra due nuclei di origine romena e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato un coltello e avviato ulteriori indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel primo pomeriggio del 28 gennaio 2026 è stata segnalata una rissa presso il parcheggio del supermercato Aldi di viale Europa a Ravenna. All’arrivo degli agenti, i partecipanti si erano già allontanati, ma sul posto è stata trovata una Mini Countryman con il finestrino infranto e abbandonata nel parcheggio.

Le cause della lite e il coinvolgimento delle famiglie

Dai primi accertamenti e dalle testimonianze raccolte, la Polizia ha ricostruito che la violenta lite era riconducibile a vecchi dissidi familiari tra due nuclei di origine romena appartenenti alla comunità rom. Numerose persone sono state coinvolte e la situazione è degenerata fino all’utilizzo di un coltello per minacciare alcuni dei presenti.

Feriti e sequestro dell’arma

Alcuni dei partecipanti alla rissa hanno riportato lesioni lievi e sono stati trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Durante le verifiche in ospedale, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico, che è stato successivamente rivendicato da uno dei soggetti coinvolti nella lite.

Le indagini e le accuse

Al termine degli accertamenti, un uomo è stato indagato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di arma. Le indagini della Polizia di Stato proseguono per ricostruire in modo completo quanto accaduto e per individuare eventuali ulteriori responsabilità tra i partecipanti alla rissa.

