È stata disposta la chiusura di un locale nei lidi ravennati, già noto alle forze dell’ordine per essere punto di ritrovo di soggetti con precedenti e teatro di risse e aggressioni. Il provvedimento, firmato dal Questore, è stato eseguito nella mattinata di oggi per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ravenna ha emesso un decreto di chiusura per cinque giorni nei confronti di un esercizio pubblico situato nei lidi ravennati. La decisione è stata presa ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente la sospensione dell’attività di locali ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.

Un locale sotto osservazione da mesi

Il locale era da tempo sotto la lente d’ingrandimento della Polizia di Stato di Ravenna. Gli agenti avevano monitorato la situazione per diversi mesi, rilevando che il luogo era diventato un abituale punto di incontro per persone con precedenti penali e di polizia. La presenza costante di tali soggetti aveva attirato l’attenzione delle autorità, che hanno effettuato numerosi interventi insieme ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri.

Precedenti episodi di violenza e furti

Nel corso del tempo, il locale è stato teatro di diversi episodi che hanno messo a rischio la sicurezza dei cittadini. Tra i fatti più gravi si segnala una rissa culminata in una aggressione con un coltello. In quell’occasione, una delle persone coinvolte è stata ferita e ha riportato varie fratture, tanto da rendere necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna. Oltre a questo grave episodio, sono stati segnalati anche furti e altri comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità.

L’istruttoria della Divisione di Polizia Amministrativa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Divisione di Polizia Amministrativa ha condotto un’approfondita istruttoria sui fatti accaduti nel locale. L’analisi ha confermato la pericolosità della situazione e la necessità di intervenire per tutelare l’ordine pubblico. Sulla base degli elementi raccolti, il Questore ha quindi deciso di adottare il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio.

Le motivazioni della chiusura

Il provvedimento è stato motivato dalla necessità di prevenire ulteriori episodi di violenza e di garantire la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori della zona. La presenza di persone con precedenti penali, unita ai ripetuti interventi delle forze dell’ordine per risse, aggressioni e furti, ha reso indispensabile un’azione decisa. La chiusura per cinque giorni rappresenta una misura cautelare volta a ristabilire condizioni di tranquillità nei lidi ravennati.

La decisione del Questore di Ravenna di chiudere temporaneamente il locale nei lidi ravennati rappresenta un intervento deciso a tutela dell’ordine pubblico. La presenza di soggetti con precedenti, i ripetuti episodi di rissa, aggressione e furto, nonché i numerosi interventi delle forze dell’ordine, hanno reso necessario un provvedimento straordinario.

