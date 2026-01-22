Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale a Ravenna, dove un giovane di 24 anni è stato fermato dalla Polizia dopo aver aggredito la madre in strada mentre veniva accompagnato presso una struttura psichiatrica. L’intervento è stato reso necessario da una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso agli agenti di bloccare l’uomo e mettere in sicurezza la vittima.

I fatti: l’aggressione in strada

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, 22 gennaio 2026, quando il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stato chiamato a intervenire per una violenta lite in strada a Ravenna.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la situazione è degenerata quando un uomo di 24 anni, in evidente stato di agitazione, ha iniziato ad aggredire la madre. La donna stava accompagnando il figlio per il rientro presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, ma durante il tragitto la tensione è esplosa, portando a una violenta aggressione in pieno giorno.

L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti, che, preoccupati per la sicurezza della donna, hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine tramite il 112. L’arrivo tempestivo degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi.

L’intervento della Polizia e la resistenza

Gli operatori della Polizia di Ravenna, giunti sul posto, hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per interrompere la condotta violenta del giovane. Durante le concitate fasi dell’intervento, l’uomo ha opposto resistenza anche nei confronti degli agenti, rendendo necessario il suo immobilizzo per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

La madre, vittima dell’aggressione, è stata prontamente affidata alle cure del personale sanitario e trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono state specificate, ma l’intervento tempestivo ha permesso di metterla in salvo.

Le conseguenze: arresto e misura cautelare

Dopo aver riportato la situazione sotto controllo, gli agenti hanno informato il Pubblico Ministero di turno dell’accaduto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, per il giovane è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

