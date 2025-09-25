Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale nella serata di ieri a Ravenna. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Stato dopo una segnalazione di aggressione domestica. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 è stata effettuata da un cittadino che ha soccorso un’anziana donna in fuga dalla propria abitazione.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un cittadino ha contattato la Centrale Operativa della Questura di Ravenna dopo aver prestato aiuto a un’anziana signora. La donna, visibilmente scossa, ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio e di essere riuscita a scappare dalla casa dove si trovava anche il suo compagno, ancora in balia dell’uomo violento.

L’arrivo delle Volanti e la situazione in casa

Gli agenti delle Volanti sono arrivati rapidamente presso la residenza segnalata. Una volta giunti all’esterno, hanno udito delle grida provenire dall’interno dell’abitazione. Senza esitazione, i poliziotti sono entrati e si sono trovati di fronte a una scena di forte tensione: l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha tentato di opporre resistenza cercando di colpire gli agenti con calci e pugni. Tuttavia, il suo tentativo è stato rapidamente neutralizzato e l’uomo è stato bloccato.

Le condizioni delle vittime e i danni in casa

Nell’immediatezza dei fatti, gli agenti hanno potuto constatare che poco prima l’uomo aveva minacciato e colpito sia la madre che il compagno di lei. Non solo: durante l’episodio, l’aggressore aveva anche danneggiato diversi arredi e le porte dell’appartamento, aggravando ulteriormente la situazione. La donna e il suo compagno sono stati soccorsi e messi in sicurezza dagli operatori intervenuti.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il presunto aggressore è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere in attesa delle decisioni del giudice competente.

